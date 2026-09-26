/நவராத்திரிக்கு முன் 3-4% டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் தெரியுமா?

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. ஜூலை மாதம் முதலான அகவிலைப்படி உயர்வு கூடிய விரைவில் கிடைக்கவுள்ளது.
DA Hike News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) தொடர்பான முக்கியத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள DA/DR திருத்தம் குறித்து, மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய தேசிய அமைப்பு அரசுக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளது.