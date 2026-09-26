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நவராத்திரிக்கு முன் 3-4% டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் தெரியுமா?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 26, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 02:03 PM IST

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. ஜூலை மாதம் முதலான அகவிலைப்படி உயர்வு கூடிய விரைவில் கிடைக்கவுள்ளது.

DA Hike News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) தொடர்பான முக்கியத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள DA/DR திருத்தம் குறித்து, மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய தேசிய அமைப்பு அரசுக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளது. 

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மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) பற்றிய முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. பண்டிகைக் காலத்திற்கு முன்னதாகவே DA மற்றும் DR உயர்வு குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

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மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு

நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள செலவினத் துறை (Department of Expenditure) செயலாளருக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு (COCGEW), திருத்த நடைமுறைகளை விரைவாக முடித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடக் கோரியுள்ளது. ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரவிருக்கும் அடுத்தகட்ட DA மற்றும் DR உயர்வு குறித்து உடனடி முடிவை எடுக்குமாறு அந்த அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது. இக்கடிதத்தின் நகல்கள் நிதிச் செயலாளர், பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை (DoPT) செயலாளர் மற்றும் NC-JCM-இன் ஊழியர் தரப்புப் பொதுச் செயலாளர் ஆகியோருக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

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அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு

பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளிலிருந்து ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் நோக்கில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட சூத்திரம் மற்றும் ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் DA மற்றும் DR ஆகியவை ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தப்படுகின்றன செப்டம்பர் 24, 2026 தேதியிட்ட கடிதத்தில், கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் எம்.எஸ். வெங்கடேசன், ஜூலை மாதத்திற்குப் பிறகு ஊழியர்கள் கூடுதல் நிதிச் சுமைகளை எதிர்கொள்வதாக சுட்டிக்காட்டினார்.  

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டிஏ அரியர்

குழந்தைகளின் கல்வி, வீட்டுத் தேவைகள், பயணம் மற்றும் பிற குடும்பக் கடமைகள் தொடர்பான செலவுகளுடன், பண்டிகைக் காலச் செலவுகளும் இக்காலத்தில் ஏற்படுகின்றன. எனவே, அடுத்த DA/DR உயர்வு குறித்த விரைவான முடிவு, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகவும் தேவையான நிதி நிவாரணத்தை வழங்கக்கூடும். ஜூலை 1 முதல் நிலுவையில் உள்ள டிஏ உயர்வுக்கான அரியர் தொகையுடன் வழங்கக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

DA Hike5/11

டிஏ உயர்வு வழக்கமான செயல்முறை

இது கூடுதல் சலுகையோ அல்லது முன்பணமோ அல்ல, மாறாக ஜூலை 1, 2026 முதல் அட்டவணைப்படி வழங்கப்பட வேண்டிய ஒரு தொகை என்று COCGEW அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. எனவே, தொடர்புடைய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (CPI) புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் விகிதம் தீர்மானிக்கப்பட்டவுடன், அந்த முன்மொழிவு உடனடியாக உரிய அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றை மறுஆய்வு செய்வது குறித்து உடனடி முடிவை எடுக்குமாறு ஊழியர் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. 

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3-4% அகவிலைப்படி உயர்வு

இதன் மூலம், மறுஆய்வு செய்யப்பட்ட விகிதத்தை 2026 ஜூலை 1 முதல் அமல்படுத்தவும், அன்றிலிருந்து சேர வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை வழங்கவும் வழிவகை ஏற்படும். தற்போதைய அகவிலைப்படி 60% ஆக உள்ளது. இதில் 3-4% உயர்வு இருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஊழியர் சங்கம் தனது கடிதத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் அகவிலைப்படி விகிதங்களில் ஏற்பட்ட உயர்வையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. தரவுகளின்படி, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 2023 ஜூலையில் 46% ஆக இருந்தது. இது 2024 ஜனவரியில் 50% ஆகவும், 2024 ஜூலையில் 53% ஆகவும், 2025 ஜனவரியில் 55% ஆகவும், 2025 ஜூலையில் 58% ஆகவும் உயர்ந்து, 2026 ஜனவரியில் 60% ஐ எட்டியது. அதாவது, 2023 ஜூலை முதல் 2026 ஜனவரி வரையிலான காலத்தில் அகவிலைப்படியில் மொத்தம் 14 சதவீதப் புள்ளிகள் உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

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அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு சூத்திரம்

தற்போது 7-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலில் உள்ளன. அதன் விதிகளின்படி, 2026 ஜூலை 1 முதல் பொருந்தக்கூடிய அகவிலைப்படியானது, அதற்கு முந்தைய 12 மாதங்களின் (2025 ஜூலை முதல் 2026 ஜூன் வரை) சராசரி AICPI-IW குறியீட்டின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இதற்கென நிர்ணயிக்கப்பட்ட சூத்திரம் பின்வருமாறு: அகவிலைப்படி% = [(12 மாதங்களுக்கான சராசரி AICPI-IW × 2.88) − 261.33] / 261.33 × 100.

Dearness Allowance Formula8/11

அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு சூத்திரம்

இந்தக் கணக்கீட்டின் அடிப்படையில், அகவிலைப்படி சுமார் 63.82% ஆக அமைகிறது. முழு எண்களாகக் கணக்கிட்டால், இது 63% அல்லது 64% ஆக இருக்கலாம். தற்போதைய அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரண அளவை விட இது 3–4% உயர்வாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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சம்பள உயர்பு எவ்வளவு?

உயர்வுக்குப் பிறகு அகவிலைப்படியின் அளவு எவ்வளவு இருக்கும்? அகவிலைப்படி (DA) 63% அல்லது 64% ஆக உயர்ந்தால்: ₹50,000 அடிப்படைச் சம்பளம் கொண்டவர்களுக்கு, அகவிலைப்படி சுமார் ₹31,500 அல்லது ₹32,000 ஆக உயரலாம். இதனால் மொத்தச் சம்பளம் ₹81,500 அல்லது ₹82,000 ஆக அமையும். அதேபோல, ₹60,000 அடிப்படைச் சம்பளத்திற்கு, அகவிலைப்படி சுமார் ₹37,800 அல்லது ₹38,400 ஆகவும், மொத்தச் சம்பளம் ₹97,800 அல்லது ₹98,400 ஆகவும் உயரலாம்.

 

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சம்பள உயர்பு எவ்வளவு?

₹70,000 அடிப்படைச் சம்பளத்திற்கு, அகவிலைப்படி சுமார் ₹44,100 அல்லது ₹44,800 ஆகவும், மொத்தச் சம்பளம் ₹1,14,100 அல்லது ₹1,14,800 ஆகவும் அதிகரிக்கலாம். ₹80,000 அடிப்படைச் சம்பளத்திற்கு, அகவிலைப்படி சுமார் ₹50,400 அல்லது ₹51,200 ஆகவும், மொத்தச் சம்பளம் ₹1,30,400 அல்லது ₹1,31,200 ஆகவும் உயரக்கூடும். இறுதியாக, ₹1 லட்சம் அடிப்படைச் சம்பளத்திற்கு, அகவிலைப்படி சுமார் ₹63,000 அல்லது ₹64,000 ஆகவும், மொத்தச் சம்பளம் ₹1,63,000 அல்லது ₹1,64,000 ஆகவும் இருக்கலாம்.

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மத்திய அரசு ஊழியர்கள் கனவத்திற்கு

இது ஒரு தோராயமான சம்பளக் கணக்கீடு மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இதனுடன் வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் பிற படிகள் ஆகியவை கூடுதலாகச் சேர்க்கப்படும். இதன் அடிப்படையில், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணத்திலும் (DR) உயர்வு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGS:
DA hike
Dearness Allowance

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