அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பள உயர்வு, HRA, TA, அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Central Government Employees: ஜனவரியில் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? HRA, TA போன்ற அலவன்சுகளும் உயருமா? 8வது ஊதியக்குழு அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்துடன் கூடுதலாக பல்வேறு கொடுப்பனவுகளைப் பெறுகிறார்கள். அவற்றில் அகவிலைப்படி முக்கியமான ஒன்றாகும். அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படியை (DA) அதிகரிக்கிறது. அகவிலைப்படி அதிகரிப்பின் அளவு பணவீக்க விகிதத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஜூலை 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான AICPI-IW எண்களின் அடிப்படையில் டிஏ உயர்வு கணக்கிடப்படும். சமீபத்தில் வெளிவந்த AICPI-IW குறியீடு டிசம்பர் 2025 இல், மாறாமல் 148.2 இல் நிலையாக உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி கணக்கிட்டால், அகவிலைப்படி 60.33% ஆக இருக்கும் (இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்). இருப்பினும், அரசாங்கம் வழக்கமாக அதை ரவுண்ட் ஆஃப் செய்து அறிவிக்கிறது. எனவே, DA 60% ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒருவரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹40,000 என வைத்துக்கொள்வோம், அவரது அகவிலைப்படி 60% அதிகரித்தால், கூடுதல் அகவிலப்படி சம்பளத்தில் சேர்க்கப்படும். ₹40,000 இல் 60% ₹24,000. எனவே, ₹40,000 + ₹24,000 = ₹64,000. இதேபோல், பல்வேறு அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடலாம்.
அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை உயர்த்துவதற்காக 8வது சம்பளக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அதை செயல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. முந்தைய சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்பட்ட நேரத்தின் அடிப்படையில், அது ஜனவரி 1, 2026 அன்று அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி, நிலுவைத் தொகை மற்றும் பயணப் படி ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவது ஜனவரி 1, 2026 முதல் தொடங்கும்
உங்கள் சம்பளத்தில் அகவிலைப்படியாகச் சேர்க்கப்படும் தொகை முழுமையாக வரிக்கு உட்பட்டது. இந்தியாவில், வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யும்போது அகவிலைப்படி பற்றிய தனித் தகவல்கள் தேவை.
அதிகரித்த அகவிலைப்படி 49.2 லட்சம் மத்திய ஊழியர்களுக்கும் 68.7 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும். இது மத்திய அரசின் கருவூலத்தில் ₹10,084 கோடி கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தும். ஹோலிக்கு முன், மார்ச் 2026 இல் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வை அரசாங்கம் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
HRA-வைப் பொறுத்தவரை, அரசாங்கம் நகரங்களை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கிறது: X, Y மற்றும் Z. நீங்கள் X (மெட்ரோ நகரங்கள்) இல் வசிக்கிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்கு 27% HRA கிடைக்கிறது. Y (மெட்ரோ நகரங்களை விட சிறியது) இல் வசிக்கும் ஊழியர்கள் 18% பெறுகிறார்கள், Z (மிகச் சிறிய நகரங்கள்) இல் வசிப்பவர்கள் 9% HRA பெறுகிறார்கள். X நகரத்திற்கு 27% ஐப் பயன்படுத்திக் கணக்கிட்டால், உங்கள் HRA உங்கள் அடிப்படை சம்பளத்தில் 27% ஆக இருக்கும். இங்கே, அடிப்படை சம்பளம் ₹51,480. இந்தத் தொகையில் 27% ஐ எடுத்துக் கொண்டால் ₹13,899 ஆகும்.
நீங்கள் பெறும் TA தொகை ஊழியர் வகை மற்றும் இடுகையிடும் நகரத்தைப் பொறுத்தது. அதிக TPTA உள்ள நகரங்களுக்கு, சராசரியாக 1,350 TA வசூலிக்கப்படலாம்.
8வது ஊதியக்குழு 12 மாதங்களில் அமலுக்கு வருகிறதென்று வைத்துக்கொண்டால், புதிய சம்பளத்திற்கும் பழைய சம்பளத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு 12 ஆல் பெருக்கப்படும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆகவும், அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 ஆகவும் இருந்தால், புதிய சம்பளம் ₹51,480 ஆக இருக்கும். உங்கள் சம்பள உயர்வு 12 மாத நிலுவைத் தொகையை ஏற்படுத்தினால், நிலுவைத் தொகை பின்வருமாறு கணக்கிடப்படும்: புதிய சம்பளம் – பழைய சம்பளம் = ₹51,480 – ₹18,000 = ₹33,480 (மாதாந்திர அதிகரிப்பு). 12 மாத டிஏ அரியர் தொகை = ₹33,480 x 12 = ₹4,01,760.
முந்தைய சம்பளக் கமிஷன்களைப் பொறுத்தவரை, டிஏ அரியர் தொகை பொதுவாக வழங்கப்படும். இது புதிய அடிப்படை சம்பளத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், HRA மற்றும் பயணப் படி (TA)க்கான நிலுவைத் தொகை பொதுவாக வழங்கப்படுவதில்லை, ஏனெனில் அவை பின்னோக்கிப் பொருந்தும். அரசாங்கத்தால் வேறுவிதமான விதியை அறிமுகம் செய்யாத வரை, இன்றைய நிலையில், அகவிலைப்படிக்கு மட்டுமே அரியர் வழங்கப்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த கணக்கீடுகள் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ள. உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்தது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.