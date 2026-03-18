அரசு ஊழியர்கள் அலர்ட்! ஏப்ரல் மாதம் தான் டிஏ உயர்வா? வெளியான முக்கிய தகவல்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு டிஏ உயர்வு எப்போது கிடைக்கும்? ஏப்ரல் மாதம் தான் அறிவிப்பு வருமா? அகவிலைப்படி குறித்த அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்படுவது ஏன்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
DA Hike Latest News: ஹோலிப் பண்டிகைக்கு முன்னதாக, மார்ச் மாதத்தின் தொடக்கத்திலேயே டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு வரும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால், இம்முறை அது நிகழவில்லை. மார்ச் மாதம் பாதி கடந்துவிட்ட நிலையிலும், இதுகுறித்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
ஜனவரி 2026 க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த எதிர்பார்ப்பு தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இந்த அறிவிப்பிற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். ஆனால், இதில் ஏற்படும் தாமதம் ஊழியர்களின் பொறுமையை சோதித்து வருகிறது.
ஹோலிப் பண்டிகைக்கு முன்னதாக, மார்ச் மாதத்தின் தொடக்கத்திலேயே டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு வரும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, இம்முறை அது நிகழவில்லை. மார்ச் மாதம் பாதி கடந்துவிட்ட நிலையிலும், இதுகுறித்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
அரசு ஆண்டிற்கு இரண்டு முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படியை உயர்த்துகிறது. ஆனால், இதற்கான அறிவிப்புகள் பெரும்பாலும் சில வார இடைவெளியிலேயே வெளியாகும். அகவிலைப்படி AICPI-IW குறியீட்டு எண்களின் 12 மாத சராசரியின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இது பணவீக்கத்தின் தாக்கத்திலிருந்து தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாகச் செயல்படுகிறது.
2025-க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் 28-ஆம் தேதியும், 2024-க்கான உயர்வு மார்ச் 12-ஆம் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டன. ஜூலை 2025-க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு, தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முன்னதாக, அக்டோபர் 1, 2025 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் தேதி நிலையானதாக இல்லாவிட்டாலும், பண்டிகைக் காலங்களை ஒட்டியே அறிவிப்புகள் வெளியாவது ஒரு வழக்கமான நிகழ்வாகவே மாறிவிட்டது.
இந்த நடைமுறையைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, ஜனவரி 2026-க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு விரைவில், அநேகமாக மார்ச் மாத இறுதியில் அல்லது ஏப்ரல் மாதத் தொடக்கத்தில் அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அறிவிப்பு எப்போது வெளியானாலும், உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி ஜனவரி 1, 2026 முதலே அமலுக்கு வரும். அதாவது, ஊழியர்களுக்கு அதற்கான நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்படும்.
AICPI தரவுகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, இம்முறை அகவிலைப்படியில் சுமார் 2% உயர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நடைமுறைக்கு வந்தால், தற்போது 58% ஆக உள்ள அகவிலைப்படி 60% ஆக உயரும்.
எனினும், அரசின் ஒப்புதல் கிடைத்த பின்னரே இதுகுறித்த இறுதியான முடிவு பற்றி உறுதி செய்யப்படும்.
அகவிலைப்படியில் (DA) ஏற்படும் உயர்வு, ஊழியர்களின் ஊதியத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. ஏனெனில், அகவிலைப்படி என்பது அவர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாகவே கணக்கிடப்படுகிறது.
உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 30,000 எனில், அகவிலைப்படியில் ஏற்படும் 2% உயர்வு மூலம், அவருக்கு மாதத்திற்கு சுமார் ரூ. 600 கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கும். இதேபோன்று, பல்வேறு ஊதிய நிலைகளில் உள்ள மற்ற ஊழியர்களும் தங்கள் ஊதியத்தில் உயர்வைப் பெறுவார்கள். இதன் மூலம் அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வருமானமும் அதிகரிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.