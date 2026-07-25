/ஜூலை 25 ராசிபலன் - இன்று எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான நாள்?

July 25 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 9ஆம் நாளான இன்று (ஜூலை 25), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
July 25, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆடி 8ஆம் நாள் சனிக்கிழமை (ஜூலை 25) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - பகல் 11: 50 முதல் மதியம் 12: 40 வரை; அமிர்த காலம் - இரவு 09:40 முதல் இரவு 11:28; பிரம்மா முகூர்த்தம் - அதிகாலை 04:20 முதல் அதிகாலை 05:08 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 09:06 முதல் காலை 10:40 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 1:50 முதல் மதியம் 3:24 வரை; குளிகை - அதிகாலை 5:56 முதல் காலை 7:31 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 7:37 முதல் காலை 8:28 வரை; தியாஜ்யம் - காலை 10:54 முதல் மதியம் 12:42 வரை. சூரியோதயம் - காலை 5:56 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:34. வாரசூலை: சூலம் - கிழக்கு, பரிகாரம் - தயிர். இன்று சம நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: செயல்களில் ஒருவிதமான படபடப்பு உண்டாகும். பணிகளில் பொறுப்புக்கள் அதிகரிக்கும். போக்குவரத்துகளில் விழிப்புணர்வு வேண்டும். பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். தொழில்நுட்பக் கருவிகளால் விரயங்கள் உண்டாகும். விளையாட்டு விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். உடன்பிறந்தவர்களால் அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் அஸ்வினி : பொறுப்புக்கள் அதிகரிக்கும். பரணி : வாதங்களை தவிர்க்கவும். கிருத்திகை : அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.
ரிஷபம்: பணி சார்ந்த விஷயங்களில் முயற்சிக்கு ஏற்ப புதிய சூழல் ஏற்படும். சுபகாரிய செயல்கள் சாதகமாக முடியும். குழந்தைகளால் மதிப்புகள் மேம்படும். தவறிப்போன சில வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். போட்டிப்பந்தயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கங்கள் மேம்படும். பலதரப்பட்ட மக்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் கிருத்திகை : புதுமையான நாள். ரோகிணி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மிருகசீரிஷம் : அறிமுகம் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: வெளி வட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் சாதகமாக அமையும். வழக்கு சார்ந்த பிரச்சனைகளில் தீர்வுகள் கிடைக்கும். திடீர் தனவரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். அனுபவங்கள் மூலம் சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். தகவல் தொடர்பு துறைகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். மறைமுக எதிர்ப்புகளை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மிருகசீரிஷம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். திருவாதிரை : சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். புனர்பூசம் : எதிர்ப்புகளை அறிவீர்கள்.
கடகம்: பொழுதுபோக்கு செயல்பாடுகளால் நெருக்கடியான சூழல் உண்டாகும். இலக்கியம் சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும். செயல்பாடுகளில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். உணர்ச்சிபூர்வமாக செயல்படுவதை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. பிள்ளைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். கலை துறைகளில் அனுசரித்து செல்லவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் புனர்பூசம் : நெருக்கடியான நாள். பூசம் : ஆசைகள் நிறைவேறும். ஆயில்யம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
சிம்மம்: முக்கிய பிரமுகர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். தாயாரின் ஆரோக்கியம் மேம்படும். குழந்தைகளின் வழியில் வரன் அமையும். பயணங்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். வியாபாரத்தில் இருந்த நெருக்கடியான சூழல் மறையும். உத்தியோகப் பணிகளில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மனதில் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் மகம் : சந்திப்புகள் ஏற்படும். பூரம் : ஆதாயகரமான நாள். உத்திரம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கன்னி: மறைமுகமாக இருந்து வந்த எதிர்ப்புகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். இணைய வழிகளில் வருமானம் மேம்படும். புதிய தொழில்நுட்பக் கருவிகள் வாங்குவீர்கள். விளையாட்டு தொடர்பான விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மறைமுகமான விமர்சனங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான முயற்சிகள் கைகூடும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : வருமானம் மேம்படும். அஸ்தம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சித்திரை : முயற்சிகள் கைகூடும்.
துலாம்: குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த தடை தாமதங்கள் குறையும். நண்பர்கள் வழியில் ஆதரவு கிடைக்கும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் உருவாகும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சில்வர் நிறம் சித்திரை : வேறுபாடுகள் குறையும். சுவாதி : தாமதங்கள் குறையும். விசாகம் : அறிமுகங்கள் உருவாகும்.
விருச்சிகம்: பழைய நினைவுகள் மூலம் குழப்பங்கள் உண்டாகும். கொடுக்கல் வாங்கலில் சிந்தித்து செயல்படவும். உடல் தோற்றத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் புதுமையான சூழ்நிலைகள் அமையும். உடன் இருப்பவர்களால் புதிய கண்ணோட்டம் பிறக்கும். நேர்மறை சிந்தனைகளுடன் செயல்படவும். வேலையாட்களிடத்தில் பொறுமை வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் விசாகம் : குழப்பங்கள் உண்டாகும். அனுஷம் : புதுமையான நாள். கேட்டை : பொறுமை வேண்டும்.
தனுசு: மனதில் எண்ணிய காரியம் நிறைவேறும். வெளிவட்டாரத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். பெற்றோர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நெருக்கமானவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். திடீர் சந்திப்புகள் மூலம் அனுகூலம் ஏற்படும். வாடிக்கையாளர்களின் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். உத்தியோக பணிகளில் முக்கியத்துவம் மேம்படும். லாபம் மூலம் கையிருப்புகள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் சிவப்பு நிறம் மூலம் : செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். பூராடம் : அனுகூலம் ஏற்படும். உத்திராடம் : கையிருப்புகள் அதிகரிக்கும்.
மகரம்: உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். நெருக்கமானவர்களிடமிருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். கணவன் மனைவிக்கிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வர்த்தகம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். மனதில் நினைத்த காரியங்கள் ஈடேறும். தன வரவுகள் மூலம் திருப்தி உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் உத்திராடம் : வேறுபாடுகள் குறையும். திருவோணம் : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : திருப்தி உண்டாகும்.
கும்பம்: கணவன் மனைவிக்கு இடையே ஒற்றுமை உண்டாகும். எதிர்பார்த்திருந்த மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகைகள் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் போட்டிகள் குறையும். செயல்பாடுகளில் சில மாற்றம் ஏற்படும். தடைப்பட்ட சில வேலைகள் முடியும். அலுவலகத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் மஞ்சள் நிறம் அவிட்டம் : மகிழ்ச்சியான நாள். சதயம் : போட்டிகள் குறையும். பூரட்டாதி : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: பலம் மற்றும் பலவீனங்களை உணருவீர்கள். நெருக்கமானவர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். தள்ளிப்போன சுப காரியம் கைகூடி வரும். உறவினர்கள் வழியில் மதிப்புகள் ஏற்படும். வீடு பராமரிப்பு தொடர்பான காரியங்கள் நிறைவேறும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவார்கள். சமூக நிகழ்வுகளால் புதுவிதமான பொலிவுடன் காணப்படுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் பூரட்டாதி : அனுசரித்து செல்லவும். உத்திரட்டாதி : மதிப்புகள் ஏற்படும். ரேவதி : புதுமையான நாள்.