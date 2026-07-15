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ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு இன்று பொறுப்புகள் கூடும்... கூடுதல் கவனம் தேவை

Written BySudharsan G
Published: Jul 15, 2026, 05:49 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:49 AM IST

July 15 Today Rasipalan: ஆனி மாதம் 31ஆம் நாளான இன்று (ஜூலை 15), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்1/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

July 15, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆனி 31ஆம் நாள் புதன்கிழமை (ஜூலை 15) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அமிர்த காலம் - மதியம் 3:59 முதல் மதியம் 5:26; பிரம்மா முகூர்த்தம் - அதிகாலை 04:18 முதல் அதிகாலை 05:06 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மதியம் 12:14 முதல் மதியம் 1:50 வரை; எமகண்டம் - காலை 7:29 முதல் காலை 9:04 வரை; குளிகை - காலை 10:39 முதல் மதியம் 12:14 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - பகல் 11:49 முதல் மதியம் 12:40 வரை; தியாஜ்யம் - காலை 7:21 முதல் காலை 8:47 வரை. சூரியோதயம் - காலை 5:54 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:35. வாரசூலை: சூலம் - வடக்கு, பரிகாரம் - பால். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம். (பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

ஜூலை 15 ராசிபலன்2/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

மேஷம்: உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் இருந்த பிரச்சனைகள் குறையும். விவசாய பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். உடன் இருப்பவர்கள் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும். பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் மனதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனத்துடன் இருக்கவும். அரசு உதவிகள் சிலருக்கு சாதகமாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் அஸ்வினி : ஒத்துழைப்பு மேம்படும். பரணி : அனுகூலம் உண்டாகும். கிருத்திகை : சாதகமான நாள்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்3/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

ரிஷபம்:நண்பர்கள் வழியில் அனுகூலம் கிடைக்கும். வீடு தொடர்பான சிறு பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். எதிர்காலம் சார்ந்து சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும். தாயின் ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் வேண்டும். பொழுது போக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். விவசாய பணிகளில் லாபம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் கிருத்திகை : அனுகூலமான நாள். ரோகிணி : நம்பிக்கை மேம்படும். மிருகசீரிஷம் : லாபம் ஏற்படும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்4/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

மிதுனம்: கணவன் மனைவிக்கு இடையே புரிதல் உண்டாகும். பொருளாதார பிரச்சனைகள் குறையும். நண்பர்களிடத்தில் எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் தாமதமாகும். ஆரோக்கிய தொடர்பான சிக்கல்கள் குறையும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகள் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் மிருகசீரிஷம் : புரிதல் உண்டாகும். திருவாதிரை : உதவிகள் தாமதமாகும். புனர்பூசம் : அனுபவம் உண்டாகும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்5/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

கடகம்: எதிலும் கோபம் இன்றி செயல்படவும். உத்தியோகப் பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வாடிக்கையாளர்களால் சில வருத்தங்கள் நேரிடும். குடும்பத்தாரை அனுசரித்து செல்லவும். மற்றவர்கள் பற்றிய கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். தற்பெருமையான பேச்சுக்களை தவிர்க்கவும். மனதில் புதிய சிந்தனைகள் மேம்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் பச்சை நிறம் புனர்பூசம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பூசம் : அனுசரித்து செல்லவும். ஆயில்யம் : சிந்தனைகள் மேம்படும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்6/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

சிம்மம்: வியாபாரத்தில் மறைமுக எதிர்ப்புகள் மூலம் புதுவிதமான அனுபவங்கள் உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பம் உண்டாகும். வெளி உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. எளிதில் முடியும் என எதிர்பார்த்த சில காரியங்கள் இழுபறியாகி முடிவு பெறும். சுப செய்திகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மகம் : அனுபவங்கள் உண்டாகும். பூரம் : குழப்பம் உண்டாகும். உத்திரம் : சேமிப்புகள் குறையும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்7/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

கன்னி: அலுவலகப் பணிகளில் மதிப்புகள் மேம்படும். மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வியாபார அபிவிருத்திக்கான வாய்ப்புகள் அமையும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். பொதுக் காரியங்களில் ஈடுபாடு ஏற்படும். கல்வி தொடர்பான வெளியூர் பயணங்கள் மேம்படும். இணையம் சார்ந்த துறைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் உத்திரம் : மதிப்புகள் மேம்படும். அஸ்தம் : ஆதரவான நாள். சித்திரை : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்8/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

துலாம்: குடும்பத்தில் அமைதி உண்டாகும். பாதியில் நின்ற பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவார்கள். சுப காரிய முயற்சிகள் கைக்கூடும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். எதிர்பாராத சில அனுபவங்கள் மூலம் புதிய பாதை புலப்படும். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி தொழிலில் ஆதாயம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் சித்திரை : அமைதியான நாள். சுவாதி : முயற்சிகள் கைக்கூடும். விசாகம் : ஆதாயம் ஏற்படும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்9/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

விருச்சிகம்: உத்தியோகத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும். விடாப்பிடியாக செயல்பட்டு சில பணிகளை முடிப்பீர்கள். உடன் இருப்பவர்கள் மூலம் ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும். நினைத்த காரியங்கள் எண்ணிய விதத்தில் நிறைவேறும். எதிர்பார்த்திருந்த சில உதவிகள் கிடைப்பதில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் விசாகம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள். அனுஷம் : ஒத்துழைப்பு மேம்படும். கேட்டை : அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்10/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

தனுசு: சிந்தனைகளில் புதுமைகள் பிறக்கும். அதிகாரப் பொறுப்புக்கள் மூலம் ஆதாயம் அடைவீர்கள். விருந்தினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். குழந்தைகளால் மதிப்புகள் மேம்படும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். தந்தை வழியில் ஆதரவான சூழல் அமையும். எதிலும் சிக்கனத்துடன் செயல்படுவீர்கள். புதிய முயற்சிகளில் இருந்த இழுபறிகள் மறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் சாம்பல் நிறம் மூலம் : புதுமைகள் பிறக்கும். பூராடம் : மதிப்புகள் மேம்படும். உத்திராடம் : இழுபறிகள் மறையும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்11/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

மகரம்: உடன்பிறந்தவர்களிடம் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். ஒப்பந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். உறவினர்களின் வருகைகள் உண்டாகும். நெருக்கமானவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். போட்டி சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு ஏற்படும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் உத்திராடம் : வேறுபாடுகள் நீங்கும். திருவோணம் : முன்னேற்றமான நாள். அவிட்டம் : பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்12/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

கும்பம்: உத்தியோக சார்ந்த பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். எதையும் செய்து முடிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை மேம்படும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் மூலம் மாற்றங்கள் உருவாகும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வேலையாட்களிடம் தட்டிக்கொடுத்து செயல்படுவது நல்லது. சொத்துக்கள் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு தீர்வுகள் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் அவிட்டம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். சதயம் : மாற்றங்கள் உருவாகும். பூரட்டாதி : தீர்வுகள் ஏற்படும்.

ஜூலை 15 ராசிபலன்13/13

ஜூலை 15 ராசிபலன்

மீனம்: தோற்ற குழுவில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். வாழ்க்கை துணைவருடன் சிறு தூரப் பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். விவேகமான சிந்தனைகள் மூலம் ஆதாயத்தை மேம்படுத்துவீர்கள். நண்பர்களுடன் கலந்துரையாடி மனம் மகிழ்வீர்கள். தடைபட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : மாற்றங்கள் ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : ஆதாயம் மேம்படும். ரேவதி : மகிழ்ச்சியான நாள்.

TAGS:
horoscope
Daily Rasipalan

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