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இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பணவரவு இருக்கும்?

Written BySudharsan G
Published: Jun 28, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:15 AM IST

June 28 Today Rasipalan: ஆனி மாதம் 14ஆம் நாளான இன்று (ஜூன் 28), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

இன்றைய ராசிபலன்1/13

இன்றைய ராசிபலன்

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது

இன்றைய ராசிபலன்2/13

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்: எதிர்பாராத சில செய்திகள் மூலம் விரயம் உண்டாகும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் வழியில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். தனவரவுகளில் தாமதம் உண்டாகும். கொடுக்கல் வாங்கலில் விழிப்புணர்வு வேண்டும். மற்றவர்கள் இடத்தில் அதிக உரிமைகள் கொள்ள வேண்டாம். வாடிக்கையாளர்களிடம் கனிவு வேண்டும். பயனற்ற விவாதங்களை குறைத்து கொள்ளவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் அஸ்வினி : விரயம் உண்டாகும். பரணி : விழிப்புணர்வு வேண்டும். கிருத்திகை : கனிவு வேண்டும்.

இன்றைய ராசிபலன்3/13

இன்றைய ராசிபலன்

ரிஷபம்: புதிய பொறுப்புகளும் பதவிகளும் ஏற்படும். வெளிப்படையான குணத்தின் மூலம் பலரின் ஆதரவுகளை பெறுவீர்கள். நண்பர்களுடன் மனம் விட்டு பேசுவதன் மூலம் புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்துவந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். வியாபாரம் தொடர்பான வெளியூர் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையின் வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்

கிருத்திகை : ஆதரவான நாள். ரோகிணி : வேறுபாடுகள் நீங்கும். மிருகசீரிஷம் : ஆதாயம் ஏற்படும்.

இன்றைய ராசிபலன்4/13

இன்றைய ராசிபலன்

மிதுனம்: காப்பீடு தொடர்பான விஷயங்களில் சிந்தித்து முடிவெடுக்கவும். முக்கியமான முடிவுகளில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். சுபகாரிய எண்ணங்கள் கைகூடும். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்தியோகப் பணிகளில் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம்

மிருகசீரிஷம் : சிந்தித்து முடிவெடுக்கவும். திருவாதிரை : ஆதரவான நாள். புனர்பூசம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.

இன்றைய ராசிபலன்5/13

இன்றைய ராசிபலன்

கடகம்: மனதில் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். குழந்தைகளின் கல்வி குறித்த சிந்தனை அதிகரிக்கும். செலவுகளின் தன்மைகளை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத சில மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் புனர்பூசம் : சிந்தனை அதிகரிக்கும். பூசம் : ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். ஆயில்யம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

இன்றைய ராசிபலன்6/13

இன்றைய ராசிபலன்

சிம்மம்: நண்பர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். எதிராக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். முன்யோசனை இன்றி செயல்படுவதை குறைத்து கொள்ளவும். தாய்வழி உறவுகளுடன் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தனிப்பட்ட விஷயங்களை பகிர்வதை தவிர்க்கவும். கால்நடை தொடர்பான வியாபாரத்தில் அனுகூலமான சூழல் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் மகம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். பூரம் : ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். உத்திரம் : அனுகூலமான நாள்.

 

இன்றைய ராசிபலன்7/13

இன்றைய ராசிபலன்

கன்னி: உத்தியோகப் பணிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். தம்பதிகளுக்குள் நெருக்கம் உண்டாகும். மறைமுகமான திறமைகள் வெளிப்படும். நினைத்த காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும். அரசு காரியங்களில் அலைச்சல் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திரம் : வாய்ப்புகள் உண்டாகும். அஸ்தம் : திறமைகள் வெளிப்படும். சித்திரை : அலைச்சல் ஏற்படும்.

இன்றைய ராசிபலன்8/13

இன்றைய ராசிபலன்

துலாம்: கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த வேறுபாடுகள் குறையும். தவறி போன சில வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். விளையாட்டான பேச்சுகளை தவிர்க்கவும். எதிர்பாராத சில பயணங்களால் மாற்றம் ஏற்படும். உழைப்பிற்கு உண்டான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். வியாபார பணிகளில் வரவுகள் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் சித்திரை : வேறுபாடுகள் குறையும். சுவாதி : மாற்றம் ஏற்படும். விசாகம் : வரவுகள் அதிகரிக்கும்.

இன்றைய ராசிபலன்9/13

இன்றைய ராசிபலன்

விருச்சிகம்: எதிலும் அவசரம் இன்றி பொறுமையுடன் செயல்படவும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் நேரிடும். கணவன் மனைவிக்கிடையே சிறு சிறு விவாதங்கள் தோன்றி மறையும். புதிய நபர்களின் அறிமுகத்தால் குழப்பங்கள் ஏற்படும். மனதில் இருக்கும் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவதை தவிர்க்கவும். பழைய நினைவுகளால் ஒருவிதமான சோர்வுகள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : பொறுமையுடன் செயல்படவும். அனுஷம் : வாதங்கள் மறையும். கேட்டை : சோர்வுகள் உண்டாகும்.

இன்றைய ராசிபலன்10/13

இன்றைய ராசிபலன்

தனுசு: உடனிருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும். நண்பர்களிடம் விவேகத்துடன் செயல்படவும். நெருக்கமானவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். எதிர்பாராத தனவரவுகள் சிலருக்கு சாதகமாகும். கூட்டாளிகளிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மூலம் : புரிதல்கள் மேம்படும். பூராடம் : விவேகத்துடன் செயல்படவும். உத்திராடம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும்.

இன்றைய ராசிபலன்11/13

இன்றைய ராசிபலன்

மகரம்: பொருளாதாரம் தொடர்பான பிரச்சனை குறையும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மனதில் புதிய நம்பிக்கையும் தெளிவும் ஏற்படும். எதிராக செயல்பட்டவர்கள் விலகிச்செல்வார்கள். சுபகாரிய தொடர்பான எண்ணங்கள் கைக்கூடும். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் உத்திராடம் : பிரச்சனை குறையும். திருவோணம் : தெளிவும் ஏற்படும். அவிட்டம் : ஆதாயம் கிடைக்கும்.

இன்றைய ராசிபலன்12/13

இன்றைய ராசிபலன்

கும்பம்: விவசாய பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். செயல்பாடுகளில் துரிதம் அதிகரிக்கும். கணவன்-மனைவிக்கிடையே வேறுபாடுகள் குறையும். உத்தியோக பணிகளில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொழில் ரீதியான பயணங்களால் நன்மைகள் உண்டாகும். எதையும் செய்து முடிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : காவி நிறம் அவிட்டம் : மேன்மை ஏற்படும். சதயம் : ஆதரவு கிடைக்கும். பூரட்டாதி : தன்னம்பிக்கை மேம்படும்.

இன்றைய ராசிபலன்13/13

இன்றைய ராசிபலன்

மீனம்: ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். எதிர்பாராத சில திடீர் திருப்பங்கள் உண்டாகும். அரசு பணிகளில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். பெரிய மனிதர்களின் அறிமுகம் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். உழைப்பிற்கு உண்டான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களை அனுசரித்து செல்லவும். சாலை பயணங்களில் கவனம் வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் பூரட்டாதி : ஈடுபாடு உண்டாகும். உத்திரட்டாதி : நன்மை கிடைக்கும். ரேவதி : கவனம் வேண்டும்.

TAGS:
horoscope
Daily Rasipalan

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