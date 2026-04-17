Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 17 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 17 வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை
மேஷம் - புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும் நாளாக அமையும். உங்கள் தைரியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை இன்று பல மடங்கு கூடும்.
ரிஷபம் - பொருளாதார வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும்.
மிதுனம் (சந்திராஷ்டமம்) - முக்கியமான முடிவுகளை இன்று தள்ளிப்போடுவது நல்லது. பேச்சிலும் செயலிலும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
கடகம் - வெளிவட்டாரத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். சுபச் செய்திகள் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
சிம்மம் - எடுத்த காரியத்தை விடாமுயற்சியுடன் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும்.
கன்னி - பிள்ளைகளின் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
துலாம் - வீடு மாற்றங்கள் அல்லது பராமரிப்புப் பணிகளைத் தொடங்குவீர்கள். பயணங்களின் போது கவனமாக இருப்பது அவசியம்.
விருச்சிகம் - சகோதர வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் வந்து சேரும். துணிச்சலான முடிவுகளை எடுத்து காரியத்தை சாதிப்பீர்கள்.
தனுசு - குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் நிலவும். உங்கள் பேச்சிற்கு மற்றவர்களிடம் நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
மகரம் - உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும், மனதில் தெளிவு பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
கும்பம் - தேவையற்ற அலைச்சல்களால் சோர்வு ஏற்படலாம். வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கவனம் தேவை.
மீனம் - நீண்ட நாள் ஆசைகள் மற்றும் கனவுகள் இன்று நிறைவேறலாம். நண்பர்களால் ஆதாயமும் மனமகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.