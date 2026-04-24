English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 24 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
1 /12

மேஷம்: இன்று சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை திருப்திகரமாக இருக்கும்.  

2 /12

ரிஷபம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.  

3 /12

மிதுனம்: இன்று உங்களுக்குக் கடின உழைப்பு தேவைப்படும் நாள். பேச்சில் நிதானம் அவசியம். தேவையற்ற அலைச்சல்கள் ஏற்படலாம். பொறுமையுடன் செயல்படுவது வெற்றியைத் தரும்.  

4 /12

கடகம்: பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் கூடும்.  

5 /12

சிம்மம்: நீண்ட நாள் திட்டங்கள் நிறைவேறும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். உறவினர்கள் வருகையால் வீடு களைகட்டும்.  

6 /12

கன்னி: எதிலும் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது நல்லது. வேலைப்பளு சற்று அதிகமாகத் தோன்றும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த முயல்வீர்கள். வாகனப் பயணங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.  

7 /12

துலாம்: இன்று லாபகரமான நாடாக அமையும். புதிய முதலீடுகள் செய்யத் திட்டமிடுவீர்கள். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும்.  

8 /12

விருச்சிகம்: தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு காரியங்களை முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பயணம் செல்ல வாய்ப்பு அமையும்.  

9 /12

தனுசு: மனநிம்மதி கூடும் நாள். தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் எளிதாக முடியும். சகோதர வழியில் அனுகூலம் உண்டாகும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.  

10 /12

மகரம்: வேலையில் கவனச்சிதறல் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். மற்றவர்களின் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. மாலையில் எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி தேடி வரும்.  

11 /12

கும்பம்: மகிழ்ச்சி ததும்பும் நாள். நண்பர்களுடன் விருந்து, விழாக்களில் கலந்து கொள்வீர்கள். புதிய ஆடை, ஆபரணங்கள் சேர்க்கை உண்டாகும். தொழிலில் முன்னேற்றம் உண்டு.  

12 /12

மீனம்: திட்டமிட்ட காரியங்கள் கைகூடும். மேலதிகாரிகளிடம் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். வர்த்தக ரீதியான பயணங்கள் வெற்றியைத் தரும். கடன் சுமைகள் குறையத் தொடங்கும்.  

Today Rasipalan Daily horoscope Rasipalan Friday Rasipalan horoscope April 24

Next Gallery

