தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!

August 31 Today Rasipalan: ஆவணி மாதம் 15ஆம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 31) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Today Horoscope In Tamil: இன்று ஆவணி 15ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 31) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:55 முதல் மதியம் 12:44 வரை, அமிர்த காலம் - அதிகாலை 5:48 முதல் அதிகாலை 7:35 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 4:38 முதல் காலை 5:26 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மாலை 4:53 முதல் மாலை 6:24 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 12:20 முதல் மதியம் 1:51 வரை; குளிகை - மதியம் 3:22 முதல் மாலை 4:53 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - மாலை 4:47 முதல் மாலை 5:36 வரை; தியாஜ்யம் - இரவு 11:37 முதல் நள்ளிரவு 1:23 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:15 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:24. வாரசூலை: சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று சம நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: சில அனுபவங்கள் மூலம் மனதளவில் மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படுவது நல்லது. தொழில்நுட்பக் கருவிகளில் கவனம் வேண்டும். அலுவலகத்தில் பயனற்ற விவாதங்களில் தலையிட வேண்டாம். குடும்பத்தினரிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். தாமதம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம் அஸ்வினி : மாற்றம் ஏற்படும். பரணி : கருவிகளில் கவனம் கிருத்திகை : அனுசரித்து செல்லவும்.
ரிஷபம்: மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். துணைவி வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வியாபார நிமித்தமான உதவிகள் சாதகமாகும். வழக்கு பணிகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். செயல்பாடுகளில் இருந்த தடுமாற்றங்கள் மறையும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் கிருத்திகை : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். ரோகிணி : உதவிகள் சாதகமாகும். மிருகசீரிஷம் : மாற்றங்கள் மறையும்.
மிதுனம்: கனிவான பேச்சுக்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். மனதளவில் இருந்த கவலைகள் குறையும். அரசு காரியங்களில் இருந்த இழுப்பறிகள் மறையும். வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகளால் சில சூட்சமங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். நினைத்ததை செய்து முடிப்பீர்கள். அச்சம் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் மிருகசீரிஷம் : கவலைகள் குறையும். திருவாதிரை : தீர்ப்புகள் கிடைக்கும். புனர்பூசம் : சூட்சமங்களை அறிவீர்கள்.
கடகம்: நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தந்தை வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த செய்திகள் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படும். துணைவர் வழியில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். விதண்டாவாத பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. பகை மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் புனர்பூசம் : நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள். பூசம் : தாமதம் ஏற்படும். ஆயில்யம் : பேச்சுகளில் கவனம்.
சிம்மம்: தாய் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் அமையும். உடல்நலத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் குறையும். மாணவர்களுக்கு கல்வி தொடர்பான பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும். வீட்டினை மனதிற்கு பிடித்த விதத்தில் மாற்றி அமைப்பீர்கள். வாகன வசதிகள் மேம்படும். வரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் சிவப்பு மகம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூரம் : பிரச்சனைகள் குறையும். உத்திரம் : வசதிகள் மேம்படும்.
கன்னி: குடும்பத்தினருடன் சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். பாகப்பிரிவினைகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். வேலை ஆட்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். எதிலும் துணிச்சலோடு செயல்படுவீர்கள். உங்கள் ஆலோசனைக்கான மதிப்புகள் கிடைக்கும். அனுபவம் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் உத்திரம் : முடிவுகள் கிடைக்கும். அஸ்தம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். சித்திரை : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
துலாம்: மனதில் கல்வி சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். பலவிதமான குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். வியாபார பணிகளில் தனவரவுகள் மேம்படும். குடும்பத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். பேச்சுக்களில் அனுபவம் வெளிப்படும். பொன், பொருள் மீதான ஆர்வம் ஏற்படும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். முயற்சி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் சித்திரை : சிந்தனைகள் மேம்படும். சுவாதி : வரவுகள் மேம்படும். விசாகம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
விருச்சிகம்: உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் மேம்படும். வருமான உயர்வு குறித்த எண்ணங்கள் மேம்படும். பழைய சிந்தனைகள் மூலம் செயல்களில் ஒருவித தடுமாற்றம் ஏற்படும். பயணங்களால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். தற்பெருமையான பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். வித்தியாசமான பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் ஏற்படும். ஊக்கம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை விசாகம் : பொறுப்புகள் மேம்படும். அனுஷம் : மாற்றம் ஏற்படும். கேட்டை : ஆர்வம் ஏற்படும்.
தனுசு: கணவன், மனைவிக்கிடையே அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். சுப காரிய தொடர்பான அலைச்சல்கள் உண்டாகும். நண்பர்களிடத்தில் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படுவது நல்லது. வியாபார அபிவிருத்திக்கான முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். கொள்கை பிடிப்பு குணத்தில் மாற்றம் ஏற்படும். வர்த்தக முதலீடுகளில் ஆலோசனை பெற்று முடிவு எடுக்கவும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு மூலம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூராடம் : முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். உத்திராடம் : ஆலோசனை கிடைக்கும்.
மகரம்: வழக்கு தொடர்பான பணிகளில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் மேம்படும். வரவுகள் மூலம் கையிருப்புகள் அதிகரிக்கும். கல்வியில் இருந்த மந்தத்தன்மை விலகும். இணையம் சார்ந்த துறைகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். மற்றவர்களின் எண்ணங்களை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். வெற்றி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திராடம் : பொறுமையுடன் செயல்படவும். திருவோணம் : கையிருப்புகள் அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
கும்பம்: தாய் வழியில் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். திடீர் வரவுகள் ஏற்படும். பேச்சுகளில் சற்று கவனம் வேண்டும். வியாபாரத்தில் லாபம் மேம்படும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். தந்தையுடன் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். புதிய முயற்சிகளில் சில அனுபவங்கள் கிடைக்கும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பிரவுன் நிறம் அவிட்டம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். சதயம் : லாபம் மேம்படும். பூரட்டாதி : அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
மீனம்: இறை சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. நீண்ட நாள் தடைப்பட்ட பணிகள் சாதகமாக முடியும். கடன் விஷயங்களில் சிந்தித்து முடிவெடுக்கவும். எதிலும் சிக்கனமாக செயல்படுவது நல்லது. உழைப்புக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். உற்சாகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : ஆர்வம் உண்டாகும். உத்திரட்டாதி : சாதகமான நாள். ரேவதி : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.