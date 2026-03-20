தினசரி ராசிபலன்: பங்குனி 6 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று சிறந்த நாள்?

March 20 Today Rasipalan: பங்குனி மாதம் 6ஆம் நாளான இன்று (மார்ச் 20) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
Daily Raasipalan In Tamil: இன்று பங்குனி 6ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 20) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 12:03 முதல் மதியம் 12:51 வரை; அமிர்த காலம் - நள்ளிரவு 12:11 முதல் நள்ளிரவு 1:41 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:50 முதல் காலை 05:38 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 10:57 முதல் மதியம் 12:27 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 3:27 முதல் மாலை 4:57 வரை; குளிகை - காலை 7:57 முதல் காலை 9:27 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 8:51 முதல் காலை 9:39 வரை, மதியம் 12:51 முதல் மதியம் 1:39 வரை; தியாஜ்யம் - மாலை 3:15 முதல் மாலை 4:44 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:27 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:27. வாரசூலை: சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று சம நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப செயல்படவும். குடும்பத்தில் இருந்த வேறுபாடுகள் நீங்கும். பயனற்ற அலைச்சல்களை தவிர்க்கவும். கலை பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். இலக்குகளை நோக்கி செயல்களில் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு மறையும். வெற்றி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் அஸ்வினி : லாபகரமான நாள். பரணி : வேறுபாடுகள் நீங்கும். கிருத்திகை : குழப்பங்கள் மறையும்.
ரிஷபம்: குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் மேன்மை உண்டாகும். எண்ணிய காரியங்களில் இருந்துவந்த தடை, தாமதங்கள் அகலும். கல்வியில் இருந்துவந்த மந்தநிலை நீங்கி சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவார்கள். வியாபாரம் தொடர்பான பயணங்களில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் கிருத்திகை : உதவிகள் கிடைக்கும். ரோகிணி : தாமதங்கள் அகலும். மிருகசீரிஷம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
மிதுனம்: பொருளாதார நிலை சிறப்பாக இருக்கும். அரசு மூலம் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். மனவள கலையில் நாட்டம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தெய்வ வழிபாட்டில் ஈடுபடுவீர்கள். புதுவித பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வியாபாரத்தில் இருந்துவந்த இழுபறிகள் மற்றும் பாக்கிகள் வசூலாகும். தெளிவுகள் பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்டதிசை : மேற்கு அதிர்ஷ்டஎண் : 9 அதிர்ஷ்டநிறம் : வெண் மஞ்சள் நிறம் மிருகசீரிஷம் : உதவிகள் கிடைக்கும். திருவாதிரை : முன்னேற்றம் ஏற்படும். புனர்பூசம் : இழுபறிகள் குறையும்.
கடகம்: எதிர்பாராத சிலரின் சந்திப்புகளால் மனதளவில் மாற்றம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். வெளியூர் பயணங்களால் வெளிவட்டார தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். கனிவான பேச்சுக்கள் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும். உடனிருப்பவர்களை அனுசரித்து செல்வது நல்லது. சுபகாரிய முயற்சிகளில் நிதானத்துடன் செயல்படவும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்டதிசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்டஎண் : 5 அதிர்ஷ்டநிறம் : சில்வர் நிறம் புனர்பூசம் : மாற்றம் ஏற்படும். பூசம் : தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். ஆயில்யம் : நிதானத்துடன் செயல்படவும்.
சிம்மம்: குடும்பத்தினரை விட்டுக் கொடுத்து பேசுவதை தவிர்க்கவும். எதிலும் நிதானத்துடன் செயல்படவும். திடீர் பயணங்கள் ஏற்படும். சஞ்சலமான சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பம் ஏற்படும். அலுவலக பணிகளில் ஆணவம் இன்றி செயல்படவும். செய்தொழிலில் விவேகம் வேண்டும். கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். பொறுமை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் மகம் : நிதானத்துடன் செயல்படவும். பூரம் : குழப்பமான நாள். உத்திரம் : கவனம் வேண்டும்.
கன்னி: தள்ளிப்போன சில வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மனதளவில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவுகள் உண்டாகும். குழந்தைகள் வழியில் ஒற்றுமை ஏற்படும். எதிலும் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். வாழ்க்கைத் துணைவரின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களால் புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். பரிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திரம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அஸ்தம் : சுறுசுறுப்பான நாள். சித்திரை : புத்துணர்ச்சியான நாள்.
துலாம்: கடினமான வேலைகளையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். வித்தியாசமான சிந்தனைகள் உருவாகும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். நெருக்கமானவர்களுடன் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். பிடித்த பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் செல்ல நேரிடும். வியாபார பணிகளில் புதுமையான சூழல் ஏற்படும். உழைப்பு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் சித்திரை : வித்தியாசமான நாள். சுவாதி : அனுசரித்து செல்லவும். விசாகம் : புதுமையான நாள்.
விருச்சிகம்: செயல்களில் ஆர்வமின்மை ஏற்படும். திடீர் செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும். விவசாயத்தில் ஆலோசனை பெற்று முடிவு எடுக்கவும். உறவுகள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். வருமான வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவது சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். பொன் பொருள் மீது ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கவனம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்டதிசை : மேற்கு அதிர்ஷ்டஎண் : 4 அதிர்ஷ்டநிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் விசாகம் : ஆர்வமின்மை ஏற்படும். அனுஷம் : அனுசரித்து செல்லவும். கேட்டை : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
தனுசு: உடல் நிலையில் சற்று மந்த நிலை காணப்படும். தாழ்வு மனப்பான்மை இன்றி செயல்படவும். மறதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். உறவினர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். தேவையற்ற செலவுகளால் சில நெருக்கடிகள் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் உடனிருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் சாதகமாகும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் மூலம் : மந்தமான நாள். பூராடம் : புரிதல் ஏற்படும். உத்திராடம் : உதவிகள் சாதகமாகும்.
மகரம்: முயற்சிக்கு ஏற்ப வெற்றியும் பாராட்டும் கிடைக்கும். புது விதமான ஆடைகளை அணிந்து மனம் மகிழ்வீர்கள். மனதில் இருக்கும் கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். புதுவிதமான கனவுகளை உருவாக்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். முத்திரை பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு மேன்மையான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். தெளிவுகள் பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திராடம் : பாராட்டும் கிடைக்கும். திருவோணம் : புத்துணர்ச்சியான நாள். அவிட்டம் : மேன்மையான நாள்.
கும்பம்: குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணங்களை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். கல்வி தொடர்பான பணிகளில் மாற்றமான நிலை ஏற்படும். வாக்கு சாதுரியம் மூலம் தடைப்பட்ட காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். உத்தியோக பணிகளில் மறைமுகமாக இருந்த திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். பொன் பொருள் சேர்க்கை ஏற்படும். இணையம் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றமான சூழல் ஏற்படும். நலம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் அவிட்டம் : மாற்றமான நாள். சதயம் : திறமைகள் வெளிப்படும். பூரட்டாதி : முன்னேற்றமான நாள்.
மீனம்: மற்றவர்களை பற்றிய கருத்துக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். பணிகளின் தன்மைகளை அறிந்து முடிவெடுக்கவும். கல்வி பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். தூர தேச பயண சிந்தனைகள் மேம்படும். எதிர்பாராத சில செய்திகளால் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். துணைவருடன் மனம் விட்டு பேசுவதன் மூலம் தெளிவுகள் பிறக்கும். உதவிகள் கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்டதிசை : மேற்கு அதிர்ஷ்டஎண் : 8 அதிர்ஷ்டநிறம் : வெளிர் நீல நிறம் பூரட்டாதி : கருத்துக்களில் கவனம். உத்திரட்டாதி : பொறுமை வேண்டும். ரேவதி : தெளிவுகள் பிறக்கும்.