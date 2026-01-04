ராசிபலன்: மார்கழி 20 - இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு மாற்றங்கள் வரும்!

January 4 Today Rasipalan: மார்கழி மாதம் 20ஆம் நாளான இன்று (ஜனவரி 4), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Today Horoscope In Tamil: இன்று மார்கழி 20ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜனவரி 4) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான அபிஜித் காலம் - பகல் 12:01 – மதியம் 12:47, அமிர்த காலம் - மதியம் 12:59 முதல் மதியம் 2:26 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - அதிகாலை 05:02 முதல் அதிகாலை 05:50 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மாலை 4:44 முதல் மாலை 6:10 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 12:24 முதல் மதியம் 1:51 வரை; குளிகை - மதியம் 3:17 முதல் மாலை 4:44; துரமுஹுர்த்தம் - மாலை 4:38 முதல் மாலை 5:24 மணி வரை; தியாஜ்யம் - இரவு 10:35 மணிமுதல் நள்ளிரவு 12:04 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:35 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:06. சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று சம நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: வெளியூர் பயணங்களால் அலைச்சல் அதிகரிக்கலாம். தனிப்பட்ட விஷயங்கள் பகிர்வதை தவிர்க்கவும். வாசனை திரவிய வியாபாரத்தில் மேன்மை உண்டாகும். நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் மறைமுக இடையூறுகள் ஏற்படும். சில அனுபவம் மூலம் மனதளவில் மாற்றம் ஏற்படும். பக்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் அஸ்வினி : அலைச்சல் மேம்படும். பரணி : மேன்மை உண்டாகும். கிருத்திகை : மாற்றம் ஏற்படும்.
ரிஷபம்: வியாபார பணிகளில் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள். செய்யும் முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். திட்டமிட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். இடமாற்றம் சார்ந்த எண்ணங்கள் கைகூடும். வீட்டின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். உறவுகள் வழியில் இருந்த வேறுபாடுகள் குறையும். பரிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் கிருத்திகை : மாற்றம் பிறக்கும். ரோகிணி : மாற்றமான நாள். மிருகசீரிஷம் : வேறுபாடுகள் குறையும்.
மிதுனம்: குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் அமையும். தோற்றப்பொழிவில் மாற்றம் ஏற்படும். நண்பர்களிடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். மனதில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். தடைப்பட்ட வரவுகள் கிடைக்கும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவார்கள். சகோதரர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். தன்னம்பிக்கை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் மிருகசீரிஷம் : கலகலப்பான நாள். திருவாதிரை : நம்பிக்கை பிறக்கும். புனர்பூசம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
கடகம்: எதிலும் நேர்மறை சிந்தனை உடன் செயல்படவும். மற்றவர்கள் மூலம் நெருக்கடியான சூழல்கள் உண்டாகும். புதிய நபர்களை நம்பி செயல்படுவது தவிர்க்கவும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து செல்லவும். மனதளவில் இறுக்கமான சூழல்கள் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் கூடுதலாகும். எதிர்ப்பு விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் புனர்பூசம் : நெருக்கடியான நாள். பூசம் : அனுசரித்து செல்லவும். ஆயில்யம் : பொறுப்புகள் மேம்படும்.
சிம்மம்: தந்தை வழி உறவுகளின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். தொலைதூர பயண வாய்ப்புகள் சாதகமாகும். சஞ்சலமான சிந்தனைகளால் மனதில் குழப்பம் மேம்படும். தம்பதிகளுக்குள் அனுசரித்து செல்லவும். உயர் அதிகாரிகளிடம் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். தன வரவுகளில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும். பரிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளநீல நிறம் மகம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பூரம் : குழப்பமான நாள். உத்திரம் : நெருக்கடிகள் குறையும்.
கன்னி: வியாபார பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். வெளியூர் தொடர்பான வேலைவாய்ப்புகள் சாதகமாக அமையும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்த இன்னல்கள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். கல்வி சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். உறவினர்கள் வழியில் புரிதல்கள் ஏற்படும். ஆன்மீக தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திரம் : மேன்மையான நாள். அஸ்தம் : புத்துணர்ச்சியான நாள். சித்திரை : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
துலாம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை காணப்படும். சிந்தனையின் போக்கில் மாற்றங்கள் உருவாகும். இணையம் சார்ந்த பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். உயர்கல்வி தொடர்பான தேடல்கள் அதிகரிக்கும். வர்த்தக துறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். விவசாய பணிகளில் மேன்மையான சூழநிலைகள் உண்டாகும். கற்பிக்கும் செயல்பாடுகளில் சில புதுமைகள் காணப்படும். பிரீதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் சித்திரை : மாற்றங்கள் உருவாகும். சுவாதி : தேடல்கள் அதிகரிக்கும். விசாகம் : புதுமையான நாள்.
விருச்சிகம்: திட்டமிட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். நெருக்கமானவர்களை பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டகரமான வாய்ப்புகள் மூலம் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். தந்தைவழி உறவினர்கள் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். ஓய்வு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். அனுஷம் : முன்னேற்றமான நாள். கேட்டை : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: சொத்து பிரச்சனைகள் சமூகமாக முடியும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். கலைத்துறையில் சாதகமான சூழல்கள் ஏற்படும். தாய் மாமன் வழியில் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். குழந்தைகளால் மதிப்புகள் உயரும். கடனை அடைப்பதற்கான வழிகள் கிடைக்கும். செலவுகள் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் சிவப்பு நிறம் மூலம் : ஆரோக்கியம் மேம்படும். பூராடம் : வேறுபாடுகள் மறையும். உத்திராடம் : மதிப்புகள் உயரும்.
மகரம்: வெளியூர் பயணங்கள் நன்மை தரும். அரசு விஷயங்களில் பொறுமை வேண்டும். எதிராக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். கலைத்துறையில் சில நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள். மனதில் புதுவிதமான ஆசைகள் பிறக்கும். தம்பதிகளுக்குள் நெருக்கம் மேம்படும். நிர்வாக துறைகளில் உயர்வு ஏற்படும். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். தடங்கல் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் உத்திராடம் : பொறுமை வேண்டும். திருவோணம் : நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள். அவிட்டம் : ஆர்வம் உண்டாகும்.
கும்பம்: எதிர்பாராத சில வரவுகள் கிடைக்கும். நண்பர்கள் வருகையால் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்படும். செயல்களில் இருந்த தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். அனுபவம் மிக்க வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகள் சாதகமாகும். உயர் அதிகாரிகள் வழியில் சில சூட்சுமங்களை அறிவீர்கள். திடீர் பயணங்கள் மூலம் மாற்றம் ஏற்படும். வெற்றி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் அவிட்டம் : வரவுகள் கிடைக்கும். சதயம் : ஒத்துழைப்புகள் சாதகமாகும். பூரட்டாதி : மாற்றம் ஏற்படும்.
மீனம்: வருமான உயர்வு குறித்த முயற்சிகள் மேம்படும். உடன் இருப்பவர்களின் சுயரூபங்களை அறிவீர்கள். நண்பர்கள் வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும். பயணங்களால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாகும். மனதளவில் திருப்தி ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். புகழ் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : முயற்சிகள் மேம்படும். உத்திரட்டாதி : ஆதாயகரமான நாள். ரேவதி : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.