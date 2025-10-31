இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 14 - இன்று இந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்...?

October 31 Today Rasipalan: ஐப்பசி மாதம் 14ஆம் நாளான இன்று (அக்டோபர் 31) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Today Horoscope In Tamil: இன்று ஐப்பசி 14ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபர் 31) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:39தல் மதியம் 12:26ரை, அமிர்த காலம் - காலை 8:18 முதல் காலை 9:55 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:35 முதல் காலை 05:23 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 10:35 முதல் மதியம் 12:03 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 2:59 முதல் மாலை 4:27 வரை; குளிகை - காலை 7:39 முதல் காலை 9:07 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 8:32 முதல் காலை 9:19 வரை, மதியம் 12:26 முதல் மதியம் 1:13 வரை; தியாஜ்யம் - நள்ளிரவு 1.54 முதல் அதிகாலை 3:28 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:11 சூரியஸ்தமம் - மாலை 5:55. வாரசூலை: சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.