இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
1. மேஷம்: இன்று உங்களுக்குத் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும். நிலுவையில் இருந்த அரசு காரியங்கள் விரைந்து முடியும். தொழில் நிமித்தமான பயணங்கள் வெற்றியைத் தரும். பரிகாரம்: சூரிய நமஸ்காரம் செய்யவும்.
2. ரிஷபம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். புதிய ஆபரணங்கள் அல்லது ஆடைகள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. பழைய கடன்கள் வசூலாகும் பரிகாரம்: மகாலட்சுமிக்கு நெய் தீபம் ஏற்றவும்.
3. மிதுனம்: இன்று எதிலும் நிதானம் தேவை. மற்றவர்கள் விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருப்பது மன அமைதியைத் தரும். ஆரோக்கியத்தில் சிறு அச்சுறுத்தல்கள் வரலாம். பரிகாரம்: விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கேட்கவும்.
4. கடகம்: வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு லாபம் ஈட்டுவீர்கள். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவு முழுமையாகக் கிடைக்கும். சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும். பரிகாரம்: அம்மன் வழிபாடு சிறந்தது.
5. சிம்மம்: உங்களின் செல்வாக்கு உயரும் நாள். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். நீண்ட நாள் மனக்கவலைகள் நீங்கும். பரிகாரம்: சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலை சாற்றி வழிபடவும்.
6. கன்னி: தொழிலில் போட்டிகள் இருந்தாலும் அவற்றை முறியடிப்பீர்கள். பிள்ளைகளின் படிப்பில் முன்னேற்றம் காணப்படும். கலைஞர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பரிகாரம்: புதன்கிழமை என்பதால் பெருமாளை வழிபடவும்.
7. துலாம்: இன்று பண வரவு சுமாராக இருக்கும். தேவையற்ற அலைச்சல்களைத் தவிர்க்கவும். தாயின் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுவது அவசியம். பரிகாரம்: துர்க்கை அம்மனுக்கு விளக்கேற்றவும்.
8. விருச்சிகம்: உடன் பிறந்தவர்களால் நன்மை உண்டாகும். தைரியத்துடன் முடிவெடுத்து காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் சாதகமாகும். பரிகாரம்: கந்த சஷ்டி கவசம் வாசிக்கவும்.
9. தனுசு (சந்திராஷ்டமம்): இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் புதிய முயற்சிகளையும், முதலீடுகளையும் தவிர்க்கவும். யாரிடமும் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டாம். அமைதி காப்பது அவசியம். பரிகாரம்: சிவபுராணம் பாராயணம் செய்யவும்.
10. மகரம்: தொழில் கூட்டாளிகளுடன் சுமூகமான உறவு ஏற்படும். வங்கி சேமிப்பு உயரும். நண்பர்களுடன் விருந்து விழாக்களில் கலந்து கொள்வீர்கள். பரிகாரம்: அனுமன் சாலிசா வாசிக்கவும்.
11. கும்பம்: பகைவர்கள் ஒழிவார்கள். வழக்குகளில் உங்களுக்குச் சாதகமான தீர்ப்பு வரும். கடன் தொல்லைகளில் இருந்து விடுபட வழி பிறக்கும். பரிகாரம்: விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றவும்.
12. மீனம்: மனதில் உற்சாகம் பொங்கும். பூர்வீக சொத்து விவகாரங்களில் சுமுக முடிவு கிடைக்கும். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். பரிகாரம்: தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் மலர் சாற்றவும்.