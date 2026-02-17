இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 17 செவ்வாய்க்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 17 செவ்வாய்க்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1. மேஷம்: தொழிலில் துணிச்சலான முடிவுகளை எடுத்து லாபம் காண்பீர்கள், உடன்பிறந்தவர்கள் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 9 மற்றும் முருகப்பெருமானுக்கு செவ்வரளி மலர் சாற்றி வழிபடுவது வெற்றியைத் தரும்.
2. ரிஷபம்: குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வதன் மூலம் அமைதி நிலவும், வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் சிக்கனம் தேவை; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 6 மற்றும் மகாலட்சுமியை வழிபடுவது பொருளாதாரச் சிக்கல்களைத் தீர்க்கும்.
3. மிதுனம்: நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நல்ல செய்தி இன்று வந்து சேரும், நண்பர்களுடன் இணைந்து புதிய காரியங்களைச் சிறப்பாக முடிப்பீர்கள்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 5 மற்றும் மகாவிஷ்ணுவை துளசியால் அர்ச்சிப்பது மன நிம்மதியைத் தரும்.
4. கடகம்: திடீர் பயணங்களால் உடல் சோர்வு ஏற்படக்கூடும் என்பதால் ஓய்வு அவசியம், சுப நிகழ்ச்சிகளுக்காகச் செலவு செய்ய வேண்டிய சூழல் உருவாகும்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 2 மற்றும் அம்மன் வழிபாடு செய்வது தடைகளை நீக்கும்.
5. சிம்மம்: தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பால் வருமானம் உயரும், பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனதிற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தரும்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 1 மற்றும் சூரிய பகவானை வணங்குவது கூடுதல் ஆற்றலைத் தரும்.
6. கன்னி: உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள், தடைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த அரசு வழி காரியங்கள் இன்று சுலபமாக முடியும்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 3 மற்றும் புதன் பகவானை தியானிப்பது புத்தி கூர்மையை அதிகரிக்கும்.
7. துலாம்: வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளால் தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், தந்தை வழியில் ஆதாயமும் உடல்நலத்தில் முன்னேற்றமும் உண்டு; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 7 மற்றும் துர்க்கை அம்மனை வழிபடுவது பயத்தைப் போக்கித் துணிவைத் தரும்.
8. விருச்சிகம்: முக்கியமான ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும்போது கூடுதல் கவனம் தேவை, தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து அமைதியாக இருப்பது மன உளைச்சலைக் குறைக்கும்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 8 மற்றும் பைரவர் வழிபாடு செய்வது காரியத் தடைகளை விலக்கும்.
9. தனுசு (சந்திராஷ்டமம்): புதிய முயற்சிகளையும் முதலீடுகளையும் இன்று தள்ளி வைப்பது நல்லது, மற்றவர்களின் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் உங்கள் வேலையில் மட்டும் கவனம் செலுத்தவும்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 4 மற்றும் சிவபெருமானை மனதார வேண்டி 'நமசிவாய' மந்திரம் சொல்வது மன அமைதி தரும்.
10. மகரம்: உங்களுக்கு எதிராகச் செயல்பட்டவர்கள் இன்று பின்வாங்குவார்கள், உறவினர்களிடையே இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி மீண்டும் சுமூகமான உறவு ஏற்படும்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 9 மற்றும் விநாயகப் பெருமானை அருகம்புல் சாற்றி வணங்குவது காரிய சித்தியைத் தரும்.
11. கும்பம்: குடும்பத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள், பழைய கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இன்று கைகூடி வரும்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 8 மற்றும் சனி பகவானுக்கு எள் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது நன்மைகளைத் தரும்.
12. மீனம்: வீடு மற்றும் வாகனப் பராமரிப்புச் செலவுகள் ஏற்படலாம், தாயார் வழியில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து முழு ஆதரவு பெருகும்; இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட எண் 3 மற்றும் தட்சிணாமூர்த்தியை மஞ்சள் மலர்களால் வழிபடுவது சுப பலன்களைத் தரும்.