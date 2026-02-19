இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம் குறித்து 12 ராசிகளின் பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷ ராசி - இன்று நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு புதிய முயற்சியும் மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தேடித்தருவதுடன் பொருளாதார ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றத்தையும் லாபத்தையும் கொடுக்கும் நாளாக அமையும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்யோன்யமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரித்து ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வீர்கள்.
ரிஷப ராசி - உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவுவதுடன் சுப நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் இன்று சுமூகமாக முடிவடைந்து மனநிறைவைத் தரும். வெளியூர் பயணங்களின் போது புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைப்பதுடன் அதன் மூலம் வருங்காலத் திட்டங்களுக்குத் தேவையான உதவிகளும் வழிகாட்டுதல்களும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
மிதுன ராசி - இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருப்பதால் எதிலும் அவசரப்படாமல் நிதானத்துடன் செயல்படுவதும் மற்றவர்களின் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருப்பதும் உங்களுக்குத் தேவையற்ற மன உளைச்சலைத் தவிர்க்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு உபாதைகள் தோன்றி மறையலாம் என்பதால் சரியான நேரத்திற்கு உணவு உட்கொள்வதும் போதிய ஓய்வு எடுப்பதும் உங்களை உற்சாகமாக வைத்திருக்கும்.
கடக ராசி - மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கித் தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் உங்கள் லட்சியங்களை நோக்கி வேகமாக முன்னேறுவீர்கள் என்பதால் இன்று உங்களுக்குப் பொன்னான நாளாக அமையும். தடைப்பட்டிருந்த வங்கி கடன்கள் மற்றும் அரசாங்க ரீதியான உதவிகள் இன்று உங்களுக்குச் சாதகமாக முடிந்து கையில் பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும்.
சிம்ம ராசி - நிர்வாகத் திறமை பளிச்சிடும் நாளாக இருப்பதால் நீங்கள் பணிபுரியும் இடத்தில் உங்களின் தனித்திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரமும் கௌரவமும் கிடைத்து சக ஊழியர்களிடையே உங்கள் மதிப்பு உயரும். நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான வழக்குகளில் உங்களுக்குச் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதால் அது தொடர்பான முயற்சிகளில் இன்று தாராளமாக இறங்கலாம்.
கன்னி ராசி - நண்பர்களின் ஆலோசனைகள் உங்கள் தொழிலை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப் பெரிதும் உதவுவதுடன் புதிய முதலீடுகள் செய்வதற்கு இது மிகச் சிறந்த நாளாக அமையப்போகிறது. நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் அனைத்தும் இன்று தானாகவே முடிவடைந்து உங்களுக்கு நிம்மதியைக் கொடுப்பதுடன் பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்துப் பேசி மகிழ்வீர்கள்.
துலாம் ராசி - இன்று வரவுக்கும் செலவுக்கும் சரியான நிலையே நீடிக்கும் என்பதால் ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைத்துச் சிக்கனமாகச் செயல்படுவது உங்களின் எதிர்கால நிதித் தேவைக்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும். வாகனங்களில் செல்லும் போது போக்குவரத்து விதிகளைக் கடைப்பிடிப்பதும் வேகம் குறைத்துச் செல்வதும் தேவையற்ற அலைச்சல்களையும் வீண் விரயங்களையும் தவிர்க்க உதவும்.
விருச்சிக ராசி - தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரித்து எந்த ஒரு கடினமான காரியத்தையும் எளிதாகச் செய்து முடிப்பீர்கள் என்பதால் மற்றவர்கள் உங்களைப் பார்த்து வியக்கும் அளவிற்கு உங்கள் செயல்பாடுகள் இருக்கும். தொழில் நிமித்தமாக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் குறுகிய காலப் பயணங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபத்தைத் தருவதுடன் புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு ராசி - ஆன்மீகப் பெரியோர்களின் ஆசீர்வாதமும் குருவின் அருளும் உங்களுக்குப் பரிபூரணமாகக் கிடைப்பதால் இன்று நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் துலங்கும் ஒரு சிறப்பான நாளாக அமையும். மனைவியின் ஆரோக்கியத்தில் இருந்து வந்த குறைபாடுகள் நீங்கி முன்னேற்றம் காண்பீர்கள் அதே நேரத்தில் குழந்தைகள் உங்கள் பேச்சைக் கேட்டு நடப்பது உங்களுக்குப் பெருமிதம் தரும்.
மகர ராசி - வேலையில் கூடுதல் பொறுப்புகள் சுமத்தப்படுவதால் மனதளவில் சற்று சோர்வாகத் தோன்றினாலும் உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாகக் கிடைக்கும் என்பதால் தளராமல் உழைக்க வேண்டிய நாள். வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறு சிறு மனஸ்தாபங்கள் வந்து போகலாம் என்பதால் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வதன் மூலம் குடும்ப அமைதியைக் காக்க முடியும்.
கும்ப ராசி - சமூகத்தில் பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைப்பதுடன் அவர்களின் ஆதரவால் உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் தானாகவே தேடி வந்து உங்கள் வாழ்வை உயர்த்தும். பழைய மனக்கசப்புகள் நீங்கி உறவினர்கள் தேடி வந்து பேசுவார்கள் என்பதால் குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் பற்றிய பேச்சுகள் மீண்டும் தொடங்கி மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
மீன ராசி - இன்று உங்களுக்குச் சந்திராஷ்டமம் நிலவுவதால் எந்த ஒரு காரியத்திலும் அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்காமல் அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் இருப்பதே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பைத் தரும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவைப்படுவதுடன் இன்று புதிய முயற்சிகள் எதையும் தொடங்காமல் ஏற்கனவே உள்ள பணிகளை மட்டும் கவனிப்பது சாலச் சிறந்தது.