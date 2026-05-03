மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!

May 3 Today Rasipalan: சித்திரை மாதம் 20ஆம் நாளான இன்று (மே 3) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
Daily Raasipalan In Tamil: இன்று சித்திரை 20ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 3) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:52 முதல் மதியம் 12:41 வரை; அமிர்த காலம் - இரவு 10:19 முதல் நள்ளிரவு 12:07 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:31 முதல் காலை 05:19 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மாலை 4:53 முதல் மாலை 6:25 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 12:16 முதல் மதியம் 1:48 வரை; குளிகை - மாலை 3:21 முதல் மாலை 4:53 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - மாலை 4:47 முதல் மாலை 5:36 வரை, தியாஜ்யம் - காலை 11:37 முதல் மதியம் 1:24 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:07 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:25. வாரசூலை: சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: உயர் அதிகாரிகளால் அலைச்சல் ஏற்படும். பழைய நினைவுகள் மூலம் குழப்பங்கள் ஏற்படும். வியாபாரம் சார்ந்த செயல்களில் பொறுமை வேண்டும். முடிவுகள் எடுப்பதில் தடுமாற்றம் உண்டாகும். உறவினர்களை பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். எதிர்காலம் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். சேமிப்பு தொடர்பான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் அஸ்வினி : அலைச்சல் ஏற்படும். பரணி : பொறுமை வேண்டும். கிருத்திகை : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: சிந்தனையில் தெளிவுகள் பிறக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்கள் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். மனதளவில் புதிய பாதைகள் புலப்படும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பணி நிமித்தமான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் கிருத்திகை : தெளிவுகள் பிறக்கும். ரோகிணி : புதுமையான நாள். மிருகசீரிஷம் : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும்.
மிதுனம்: உங்கள் பேச்சுக்களுக்கு மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். பல நாள் நண்பர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். நெருக்கமானவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள். கடன் சார்ந்த நெருக்கடிகள் குறையும். திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். திருவாதிரை : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். புனர்பூசம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கடகம்: பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளால் மனதில் அமைதி இன்மை ஏற்படும். குடும்பத்தில் சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றும். பொருளாதார செயல்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். மற்றவர்கள் மீதான கருத்துகளை குறைத்து கொள்ளவும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் சிறு தாமதத்திற்கு பின் கிடைக்கும். சமுக பணிகளில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் புனர்பூசம் : அமைதி இன்மை ஏற்படும். பூசம் : சிந்தித்து செயல்படவும். ஆயில்யம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
சிம்மம்: புதிய வீடு மற்றும் மனை சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களிடத்தில் புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிக்கு உண்டான அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். கால்நடை மூலம் அலைச்சல் உண்டாகும். ஆன்மிக பணிகளில் ஆர்வமின்மையான சூழல் உண்டாகும். மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பிரவுன் நிறம் மகம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பூரம் : அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். உத்திரம் : ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும்.
கன்னி: மறைமுகமான தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். தொழில்நுட்ப கருவிகள் மூலம் ஆதாயம் ஏற்படும். இசை சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபாடுகள் ஏற்படும். கடன் சார்ந்த பிரச்சினைகள் ஓரளவு குறையும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். பூர்வீக சொத்துக்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகளில் தெளிவான முடிவுகள் கிடைக்கும். செயல்களில் திருப்தியான சூழல் அமையும். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : ஆதாயம் ஏற்படும். அஸ்தம் : வேறுபாடுகள் மறையும். சித்திரை : திருப்தியான நாள்.
துலாம்: தாய் வழி உறவுகளால் ஆதரவான பலன்கள் கிடைக்கும். வியாபார தொடர்பான பயணங்கள் கைகூடும். கருத்துகளுக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவரிடம் பொறுமையுடன் செயல்படவும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சுப காரியங்களில் கலந்து கொண்டு மனம் மகிழ்வீர்கள். வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் சிவப்பு நிறம் சித்திரை : ஆதரவான நாள். சுவாதி : பொறுமையுடன் செயல்படவும். விசாகம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: மனதில் பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளின் மூலம் ஒரு விதமான சோர்வுகள் ஏற்படும். கல்விப் பணிகளில் ஆர்வமின்மை ஏற்படும். பயனற்ற பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். உத்தியோகப் பணிகளில் உழைப்புகள் அதிகரிக்கும். கடன் சார்ந்த செயல்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். வேலையாட்களிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் பச்சை நிறம் விசாகம் : சோர்வுகள் ஏற்படும். அனுஷம் : உழைப்புகள் அதிகரிக்கும். கேட்டை : அனுசரித்து செல்லவும்.
தனுசு: பணிமாற்றம் சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். பிறமொழி பேசும் மக்கள் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். எளிதில் முடியும் என எதிர்பார்த்த சில காரியங்கள் இழுபறியாகி முடிவு பெறும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். ஆன்மிகப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். தொழிலில் புதிய முதலீடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மூலம் : அனுபவம் கிடைக்கும். பூராடம் : நெருக்கடிகள் உண்டாகும். உத்திராடம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
மகரம்: உறவினர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு திருப்தியை ஏற்படுத்தும். வாழ்க்கை துணைவருடன் சிறு தூர பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். உத்தியோக பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும். விவேகமான செயல்பாடுகள் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும். நிர்வாக சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் உத்திராடம் : புரிதல்கள் மேம்படும். திருவோணம் : மேன்மை உண்டாகும். அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
கும்பம்: பணிபுரியும் இடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபார முதலீடுகளில் சற்று ஆலோசனை பெற்று முடிவு எடுக்கவும். நெருக்கமானவர்களிடமிருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். அரசு பணிகளில் இருந்த தாமதங்கள் படிப்படியாக குறையும். கால்நடைத்துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் அவிட்டம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். சதயம் : வேறுபாடுகள் மறையும். பூரட்டாதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மீனம்: வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். நுட்பமான சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தந்தையின் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். உயர் கல்வி தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். பழைய வாகனங்களை மாற்றி அமைப்பீர்கள். பணி புரியும் இடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம் நிறம் பூரட்டாதி : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். உத்திரட்டாதி : ஆரோக்கியம் மேம்படும். ரேவதி : பொறுப்புக்கு கிடைக்கும்.