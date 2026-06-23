Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 23 மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 23 எந்த ராசிகளுக்கு இன்று சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - காரியங்களில் இருந்த தடைகள் நீங்கி, அனைத்தும் சுமுகமாக முடியும் நாள். கொடுக்கல்-வாங்கலில் இருந்த சிக்கல்கள் தீரும். உங்களை எதிர்த்தவர்கள் விலகிச் செல்வார்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும், பொருளாதார நிலை உயரும்.
ரிஷபம் - புதிய முயற்சிகள் நல்ல வெற்றியைத் தரும். சாதகமான சூழ்நிலைகளால் மன அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். வாகனங்களை இயக்கும்போது கவனமாக இருக்கவும். உத்தியோகம் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும்.
மிதுனம் - வாழ்க்கையில் புதிய பாதைகள் மற்றும் நல்ல வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும் நாள். உங்களின் நேர்மறையான எண்ணங்கள் நல்ல பலன்களைத் தரும். அன்பானவர்களின் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும்.
கடகம் - எடுத்த காரியங்களில் வேகம் கூடும். எதிர்பார்த்த நல்ல செய்திகள் உங்களை உற்சாகப்படுத்தும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் மற்றும் பொருளாதார மேன்மை உண்டு. குடும்பத்தினரிடம் பேசும்போது நிதானமும் பொறுமையும் தேவை.
சிம்மம் - மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். எதிர்பாராத நற்செய்திகளால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும். வெளிவட்டாரப் பழக்க வழக்கங்களால் புது அனுபவம் உண்டாகும்.
கன்னி - தொழில் மற்றும் வியாபாரம் தொடர்பாக வீண் அலைச்சல்கள் ஏற்படலாம். வாடிக்கையாளர்களிடம் பேசும்போது நிதானத்தை கடைப்பிடிப்பது நல்லது. எதிர்பார்த்த பணவரவில் சற்று தாமதம் ஏற்படலாம். மற்றவர்களின் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது உத்தமம்.
துலாம் - புதிய அனுபவங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை வளப்படுத்தும். கடின உழைப்பிற்கான பலன் உங்கள் கண்முன்னே தெரியும் நாள். புதிய திட்டங்கள் மனதில் தோன்றும். உறவினர்களுடன் சுமுகமான உறவு நீடிக்கும்.
விருச்சிகம் - இன்று கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதும் வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பதும் உங்களுக்கு நன்மையைத் தரும். தேவையற்ற செலவுகளைத் திட்டமிட்டு தவிர்ப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களை அனுசரித்துச் செல்லவும்.
தனுசு - வாழ்க்கையில் புதிய முன்னேற்றங்கள் உண்டாகும் நாள். எந்தவொரு கடினமான சூழ்நிலையையும் சமாளிக்கும் திறமை கூடும். மற்றவர்களின் சில செயல்கள் உங்களுக்குக் கோபத்தை ஏற்படுத்தலாம், எனவே நிதானமாக இருப்பது அவசியம்.
மகரம் - இன்று நீங்கள் நினைத்த சொந்த காரியங்களில் சற்று தாமதம் ஏற்படலாம். சிறிய விஷயங்களுக்கும் மன நிறைவு அடைவீர்கள். எதிர்பாலினத்தவருடன் பழகும்போது கவனம் தேவை. தொழில், வியாபாரத்தில் போட்டிகள் குறையும்.
கும்பம் - இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டம நாள் என்பதால், புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. எதிலும் பொறுமையுடனும், கவனத்துடனும் செயல்பட வேண்டும். மற்றவர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கட்டுப்பாடு தேவை.
மீனம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் இணைவார்கள். புதிய முயற்சிகளுக்குக் குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.