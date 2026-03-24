இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 24 செவ்வாய்க்கிழமை : முருகனின் அருள் இந்த ராசிகளுக்கு உண்டு

மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாளாக அமையும். செவ்வாய் பகவானின் ஆதிக்கம் கொண்ட உங்களுக்குத் துணிச்சலான முடிவுகள் கைகொடுக்கும். முருகப் பெருமானை வழிபட எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிட்டும்.  

ரிஷபம் - பொருளாதார ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி அமைதி நிலவும். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.  

மிதுனம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய மாற்றங்களைச் சிந்திப்பீர்கள். பேச்சில் நிதானம் தேவை. தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது மனஅமைதிக்கு வழிவகுக்கும்.

கடகம் - இன்று நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளுக்குப் பெரியோர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பணிச்சுமை குறையும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

சிம்மம் - தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். நீண்ட நாள் நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை இன்று முடிப்பீர்கள். முருகனுக்குச் செவ்வரளி மலர் சாற்றி வழிபட நன்மைகள் பெருகும்.

கன்னி - திட்டமிட்ட காரியங்கள் கைகூடும். வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் சிக்கனம் தேவை. பிள்ளைகளின் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும்.

துலாம் - தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உறவினர்களிடையே மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். புதிய பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.  

விருச்சிகம் - செவ்வாயின் ஆதிக்கம் பெற்ற உங்களுக்கு இன்று முருகனின் அருள் பரிபூரணமாக உள்ளது. எதிர்ப்புகள் விலகும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாக இருக்கும்.  

தனுசு - நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். எதிலும் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். ஆலய வழிபாட்டின் மூலம் மனதிலிருந்த சோர்வு நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள்.

மகரம் - தொழில் ரீதியான பயணங்கள் சாதகமாக முடியும். வருமானம் உயர புதிய வழிகள் பிறக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனதிற்குப் பலம் சேர்க்கும்.  

கும்பம் - கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் தடையின்றி வந்து சேரும். கொடுக்கல் வாங்கலில் எச்சரிக்கை தேவை.  

மீனம் - இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.  

சிஎஸ்கே அணியில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பரா? தோனியின் ரோல் என்ன?