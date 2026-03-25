இன்றைய ராசிபலன்: மார்ச் 25 புதன்கிழமை - அதிர்ஷடம் யாருக்கு? முழு விவரம்

Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 25 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் இன்று கைகூடும். தொழில் ரீதியாகப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
ரிஷபம்: நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பண வரவு சுமாராக இருந்தாலும், செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும்.
மிதுனம்: நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
கடகம்: பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களைப் பெறுவீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சற்று கவனம் தேவை.
சிம்மம்: பயணங்களால் அனுகூலம் உண்டாகும் நாள். தடைப்பட்ட சுப காரியங்கள் மீண்டும் தொடங்கும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
கன்னி: எதிலும் அவசரம் காட்டாமல் செயல்படுவது சிறப்பு. எதிர்பாராத சில செலவுகள் வரக்கூடும் என்பதால் சிக்கனம் அவசியம். வாகனப் பயணங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.
துலாம்: கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். வெளியூர் தொடர்புகளால் நன்மை உண்டாகும்.
விருச்சிகம்: தைரியத்துடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் செயல்படுவீர்கள். மறைமுக எதிர்ப்புகள் விலகும். கடன் பிரச்சனைகள் குறையத் தொடங்கும்.
தனுசு: பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும். பூர்வீக சொத்து விவகாரங்களில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கும். மனதிற்குப் பிடித்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
மகரம்: தாய்வழி உறவினர்களுடன் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கும். வீடு, வாகன மாற்றங்கள் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு இது ஏற்ற காலம். உத்தியோகத்தில் அமைதி நிலவும்.
கும்பம்: எடுத்த காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். சகோதர வழியில் உதவி கிடைக்கும். குறுகிய காலப் பயணங்கள் மனதிற்குப் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும்.
மீனம்: பொருளாதார நிலை மேம்படும். கொடுத்த கடன்கள் வசூலாகும். பேச்சில் இனிமையைக் கையாள்வதன் மூலம் பல காரியங்களைச் சாதிக்கலாம்.