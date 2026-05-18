தினசரி ராசிபலன்: மே 18 - இன்று யார் யாருக்கு ஏற்ற இறக்கமான நாளாக இருக்கும்?

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 18, 2026, 06:03 AM IST|Updated: May 18, 2026, 06:07 AM IST

May 18 Today Rasipalan: வைகாசி மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (மே 18), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேஷம்: பூர்வீக சொத்துக்களால் லாபம் ஏற்படும். பொருளாதார விஷயங்களில் மேன்மை ஏற்படும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். கனிவான பேச்சுக்களால் நன்மைகள் உருவாகும். மற்றவர்களின் சூழ்நிலைகளை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். தானிய வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கல்வி பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் அஸ்வினி : லாபகரமான நாள். பரணி : நன்மைகள் உருவாகும். கிருத்திகை : ஆர்வம் உண்டாகும்.

ரிஷபம்: உத்தியோக மாற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை கையாள்வதில் கவனம் வேண்டும். குடும்ப விஷயங்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்வதை குறைத்துக்கொள்ளவும். வேலையாட்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். மனதில் இனம் புரியாத சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழ்நிலை காணப்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் கிருத்திகை : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். ரோகிணி : அனுசரித்து செல்லவும். மிருகசீரிஷம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.

மிதுனம்: மனதளவில் இருந்து வந்த கட்டுப்பாடுகள் குறையும். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். சமூக பணிகளில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். உயர்கல்வி தொடர்பான குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். வெளி ஆட்களுடன் பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். ஆடம்பரமான செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் மிருகசீரிஷம் : கட்டுப்பாடுகள் குறையும். திருவாதிரை : அனுபவம் கிடைக்கும். புனர்பூசம் : சேமிப்புகள் குறையும்.

கடகம்: மனதில் நினைத்த காரியங்கள் முடியும். தாயின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். நெருக்கமானவர்களின் விருப்பங்களை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். சவாலான பணிகளையும் செய்து முடிப்பீர்கள். தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் புனர்பூசம் : ஆரோக்கியத்தில் கவனம். பூசம் : சாதகமான நாள். ஆயில்யம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.

சிம்மம்: மற்றவர்களுடன் பேசும் பொழுது கவனம் வேண்டும். உறவுகள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். துணைவரின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். உத்தியோக பணிகளில் இருந்த பொறுப்புகள் குறையும். அரசு காரியங்களில் இருந்த இழுபறியான சூழல்கள் மறையும். திடீர் பயணங்கள் ஏற்படும். சக வியாபாரிகளால் சில மாற்றமான சூழல்கள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் மகம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பூரம் : பொறுப்புகள் குறையும். உத்திரம் : மாற்றமான நாள்.

கன்னி: எதிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். வெளியூர் பயணத்தில் இருந்த தடைகள் மறையும். பூர்வீக சொத்துக்களில் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள். சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். கடினமான சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். நண்பர்களின் சந்திப்புகள் மூலம் மாற்றம் உண்டாகும். குழந்தைகள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் உத்திரம் : தடைகள் மறையும். அஸ்தம் : தெளிவுகள் பிறக்கும். சித்திரை : மாற்றம் உண்டாகும்.

துலாம்: நினைத்த காரியம் நிறைவேறுவதில் தாமதம் ஏற்படும். பயனற்ற விவாதங்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புக்கள் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத சில இடமாற்றங்களால் சஞ்சலங்கள் உருவாகும். நிலுவையில் இருந்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் சற்று கவனம் வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் மஞ்சள் நிறம் சித்திரை : தாமதம் ஏற்படும். சுவாதி : சஞ்சலங்கள் உண்டாகும். விசாகம் : கவனம் வேண்டும்.

விருச்சிகம்: உயர் அதிகாரிகளிடத்தில் மதிப்புகள் மேம்படும். துணைவர் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். சுப காரிய எண்ணங்கள் கைகூடும். மனதில் இருந்த கவலைகள் குறையும். பயணம் மூலம் மாறுபட்ட அனுபவம் கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவுகள் மேம்படும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த தேடல்கள் அதிகரிக்கும். கல்வியில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் விசாகம் : மதிப்புகள் மேம்படும். அனுஷம் : கவலைகள் குறையும். கேட்டை : குழப்பங்கள் விலகும்.

தனுசு: எதிர்பாராத தனவரவுகள் உண்டாகும். நெருக்கமானவர்கள் மூலம் மாற்றமான சூழல் உண்டாகும். எதிர்ப்புகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரி மூலம் சில சூட்சுமங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். தந்தையின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். குழந்தைகள் வழியில் ஆதரவான சூழல் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் மூலம் : வரவுகள் உண்டாகும். பூராடம் : சூட்சுமங்களை அறிவீர்கள். உத்திராடம் : ஆதரவான நாள்.

மகரம்: தாயார் வழியில் ஆதரவு ஏற்படும். வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். மற்றவர்களின் செயல்பாடுகளில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. கலைசார்ந்த துறைகளில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் பொறுமை வேண்டும். பாரம்பரிய விஷயங்களில் ஆர்வமின்மை ஏற்படும். சஞ்சலமான சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் உத்திராடம் : அறிமுகம் உண்டாகும். திருவோணம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : குழப்பங்கள் உண்டாகும்.

கும்பம்: தொழில் சார்ந்த புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். அரசு தொடர்பான பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். போட்டி தேர்வுகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். நெருக்கமானவர்களுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். உறவினர்கள் வருகையால் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் அவிட்டம் : சிந்தித்து செயல்படவும். சதயம் : சாதகமான நாள். பூரட்டாதி : முன்னேற்றமான நாள்.

மீனம்: பாக பிரிவினையில் இருந்த இழுபறிகள் மறையும். தனம் வகையிலான நெருக்கடிகள் குறையும். மற்றவர்களின் விருப்பங்களை அறிந்து நிறைவேற்றுவீர்கள். முயற்சிக்கான அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணங்களை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். இலக்கியம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் பிறக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் பூரட்டாதி : இழுபறிகள் மறையும். உத்திரட்டாதி : அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். ரேவதி : ஆர்வம் பிறக்கும்.

