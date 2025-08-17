இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 17 ஞாயிறு: இந்த ராசிகளுக்கு செல்வம் தேடி வரும்..!!

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 17 ஞாயிறு மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 17 ஞாயிறுக்கிழமை 12 ராசிகளில் எந்ததெந்த ராசிகளுக்கு இன்று செல்வம் தேடி வரும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் (Aries)- இன்றைய நாள் உங்களுக்கு உற்சாகம் நிறைந்ததாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் துணிச்சலான முடிவுகள் நன்மை தருவதாக அமையும். மதியத்திற்கு மேல் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்தில் உறவினர்கள் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகமாக இருக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus) - பணத்தை சேமிப்பதில் இன்று கவனம் செலுத்துவது நல்லது. சில விஷயங்கள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினாலும், உங்கள் மன உள்ளுணர்வு உங்களுக்கு சரியான வழியை காட்டும். குடும்பத்தினருக்கு உங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வேலையில் சரியான திட்டமிடலுடன் செயல்பட்டால், மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
மிதுனம் (Gemini) - உங்கள் வேலையும் நிதிநிலையும் சரியான திசையில் செல்லும். கடினமான சூழ்நிலைகளையும் சிறப்பாக சமாளிப்பீர்கள். இன்று உங்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். காதல் உறவில் உணர்வுகள் அதிகரிக்கும். செலவுகளை பட்ஜெட் போட்டு செய்வது நல்லது.
கடகம் (Cancer) - இன்றைய நாள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள். புதிய முயற்சிகளை காலையிலேயே தொடங்குவது நல்லது. கணவன்-மனைவிக்கிடையே அன்னியோன்யம் அதிகரிக்கும். தாய்வழி உறவினர்களால் மகிழ்ச்சியும் ஆதாயமும் உண்டாகும். பள்ளி, கல்லூரி நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.
சிம்மம் (Leo) - இன்று உங்கள் பேச்சு மற்றும் செயலில் நிதானத்தைக் கடைபிடிப்பது நல்லது. சில சவால்களை சந்திக்க நேர்ந்தாலும், நேர்மறையான சிந்தனையுடன் அதை சமாளிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் தலைமைத்துவம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த தடைகள் நீங்கி, பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்.
கன்னி (Virgo) - நேர்மறையான சிந்தனையுடன் உங்கள் ஆற்றலை சரியாகப் பயன்படுத்தினால், எதிர்பாராத முன்னேற்றத்தைக் காணலாம். முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கும்போது நிபுணர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது. குடும்பத்தினரின் அறிவுரை உங்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும். நிதிநிலை தொடர்பாக சிறிய பிரச்சினைகள் வரலாம், ஆனால் அது அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்காது.
துலாம் (Libra) - நீங்கள் விரும்பிய காரியங்கள் நடக்கும் நாள். மனதளவில் திருப்தி அடைவீர்கள். தாய்வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டாகும். வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். புதிய நண்பர்களின் நட்பு வியாபாரத்திற்கு உதவும். புதிய பொருட்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டு.
விருச்சிகம் (Scorpio) - எந்த ஒரு காரியத்தையும் அதன் விளைவுகளை அறிந்து எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். குறிப்பாக பண விஷயத்தில் மூன்றாம் நபரின் பேச்சைக் கேட்க வேண்டாம். அலுவலகத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான சூழல் உருவாகும். புதிய தொழில் தொடங்க விரும்பினால், பெற்றோர் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
தனுசு (Sagittarius) - புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இன்று அதிகம். காதல் உறவில் பல திருப்பங்கள் ஏற்படும். உங்கள் காதல் துணை உங்கள் வழிகாட்டியாக மாற வாய்ப்புள்ளது. காதல் உறவில் இல்லாதவர்களுக்கு, தங்களுக்குப் பொருத்தமான ஒரு நபரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
மகரம் (Capricorn) - பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்ற உங்கள் எண்ணம் இன்று அதிகமாக இருக்கும். இருப்பினும், உங்கள் சேமிப்பைக் கரைத்து உதவி செய்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. காதல் துணையின் நிதி நெருக்கடியால் உங்கள் சேமிப்பைக் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டாம். சிக்கனமாக செலவு செய்வது அவசியம்.
கும்பம் (Aquarius) - மற்றவர்களுடன் இணக்கமாக செயல்படுவதன் மூலம் இன்று பல ஆதாயங்களைப் பெறுவீர்கள். கூட்டாண்மை தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் நாள். எதிர்கால லட்சியங்களைப் பற்றி உங்கள் துணையுடன் பேசுவீர்கள்.
மீனம் (Pisces) - இன்று உங்கள் உள்ளுணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுத்து செயல்படுவது நல்லது. புதியவர்களிடம் உங்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். பண விஷயத்தில் எச்சரிக்கை தேவை. உங்கள் காதல் துணை உங்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி தரலாம். திருமணமானவர்கள் தங்கள் துணையின் சுதந்திரத்துக்கு மதிப்பளிப்பது உறவுக்கு வலு சேர்க்கும்.