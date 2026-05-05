இன்றைய ராசிபலன் மே 5, செவ்வாய்க்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாடாக அமையும். தொய்வடைந்த காரியங்கள் வேகம் எடுக்கும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைச் செய்து லாபம் ஈட்டுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்பு உயரும்.
ரிஷபம்: நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள் இது. தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நிம்மதி தரும். பொருளாதார ரீதியாக வரவுகள் திருப்தி தரும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பலம் சேர்க்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது பெரியவர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்பது வெற்றியைத் தரும்.
மிதுனம்: திட்டமிட்ட காரியங்கள் தடையின்றி நிறைவேறும். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுதலைப் பெறுவீர்கள். கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை கூடும். பணப்புழக்கம் அதிகரித்தாலும், சுபச் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மனநிம்மதி உண்டாகும்.
கடகம்: தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும் சூழல் அமையும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி நெருக்கம் கூடும். ஆன்மீகப் பயணம் செல்ல நேரலாம். வாகனப் பயணங்களில் எச்சரிக்கை தேவை. எதிர்பாராத நற்செய்திகளால் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும்.
சிம்மம்: கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும் நாள். உங்கள் திறமைகள் வெளிப்படும் தருணம் இது. சமூகத்தில் அந்தஸ்து உயரும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் கண்டு பெருமிதம் கொள்வீர்கள். எதிர்ப்புகள் விலகி வெற்றி கிட்டும். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம் தேவைப்படுகிறது.
கன்னி: இன்று எதிலும் கவனத்துடன் இருப்பது நல்லது. புதிய முதலீடுகளைத் தள்ளி வைப்பது புத்திசாலித்தனம். அலுவலகத்தில் வேலைப்பளு கூடினாலும், சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. மாலையில் சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும்.
துலாம்: நினைத்த காரியங்கள் தடையின்றி நடக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். பொன், பொருள் சேரும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நீண்ட நாள் ஆசை ஒன்று நிறைவேற வாய்ப்புண்டு.
விருச்சிகம்: மனதில் தெளிவும் துணிச்சலும் பிறக்கும். எடுத்த காரியத்தைச் செவ்வனே செய்து முடிப்பீர்கள். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகையினால் உற்சாகம் கூடும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. மற்றவர்களிடம் ரகசியங்களைப் பகிர வேண்டாம்.
தனுசு: பொருளாதாரச் சிக்கல்கள் தீரும். சேமிப்பு உயரும் வாய்ப்புகள் இன்று அதிகம் உண்டு. வெளிநாட்டுத் தொடர்பு மூலம் நல்ல செய்திகள் வரும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். திடீர் பண வரவு உண்டாகும். குடும்பத்தாரோடு மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். தொழில் ரீதியாகப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிடப்படும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றி நற்பெயரைச் சம்பாதிப்பீர்கள்.
கும்பம்: அமைதியாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீண் அலைச்சல்களைத் தவிர்த்து ஓய்வெடுப்பது நல்லது. வருமானம் சீராக இருக்கும், ஆனால் செலவுகள் துரத்தும். பொறுமையே உங்கள் வெற்றிக்கு வழி. குடும்பத்தில் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது அமைதி தரும். பிரார்த்தனைகள் பலன் கொடுக்கும்.
மீனம்: தொட்டது துலங்கும் பொன்னான நாள். செல்வாக்கு உயரும், புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. மனமகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். பண வரவு அபரிமிதமாக இருக்கும். சொத்து சேர்க்கை தொடர்பான முயற்சிகள் வெற்றி தரும்.