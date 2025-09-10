English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை : இந்த ராசிகளுக்கு பண அதிர்ஷ்டம் உண்டு

இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை

 

இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை  மேஷம் முதல் மீனம் வரை திடீர் பண வரவு எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இருக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

 
மேஷம் (Aries): இன்று உங்கள் ஆற்றல் அதிகரித்து காணப்படும். புதிய காரியங்களை துணிச்சலுடன் தொடங்குவீர்கள். பொருளாதார விஷயங்களில் சற்று கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். சில சவால்களை சந்திக்க நேர்ந்தாலும், விடாமுயற்சியால் வெற்றி காண்பீர்கள்.  

ரிஷபம் (Taurus): மன அமைதி நிலவும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். திடீரென பணம் வர வாய்ப்புள்ளது. புதிய திட்டங்களை தொடங்குவதற்கு இது நல்ல நாள். பொறுமையாக இருப்பதன் மூலம் தடைகளை சமாளிப்பீர்கள்.  

மிதுனம் (Gemini): பேச்சில் நிதானம் தேவை. தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உறவுகளில் சில குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். வேலைகளில் கவனம் தேவை. நண்பர்களிடம் உதவி கேட்க நேரிடலாம். இன்று, தகவல் தொடர்பு விஷயங்களில் கவனமாக இருங்கள்.  

கடகம் (Cancer): உணர்ச்சிபூர்வமாக காணப்படுவீர்கள். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதில் சிரமம் இருக்கலாம். உங்கள் உள்ளுணர்வை நம்பி முடிவெடுங்கள்.  

சிம்மம் (Leo): உங்கள் தலைமைப் பண்பு இன்று வெளிப்படும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு இது நல்ல நாள். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் பலன் பெறுவீர்கள்.  

கன்னி (Virgo): சிறிய விஷயங்களிலும் கவனமாக இருப்பீர்கள். வேலைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், உங்கள் திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை. இன்று, சிறிய தவறுகள் கூட பெரிய பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் என்பதால் கவனம் தேவை.  

துலாம் (Libra): சமநிலையைக் காண முயற்சி செய்வீர்கள். உறவுகளில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். கலைத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான நாள்.  

விருச்சிகம் (Scorpio): ஆழமான சிந்தனையுடன் காணப்படுவீர்கள். ரகசியமான விஷயங்கள் இன்று வெளிப்படலாம். தேவையற்ற சண்டைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் மன உறுதியால் அனைத்து தடைகளையும் தாண்டுவீர்கள்.  

தனுசு (Sagittarius): புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பயணம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. சுதந்திரமாக உணர்வீர்கள். நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும். உங்களுடைய உற்சாகமான அணுகுமுறை மற்றவர்களுக்கும் ஊக்கமளிக்கும்.  

மகரம் (Capricorn): கடின உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். செலவுகளில் கவனம் தேவை. உங்கள் இலக்கை அடைவதற்கான பாதையில் உறுதியாகச் செல்வீர்கள்.  

கும்பம் (Aquarius): சமூகத்தில் உங்கள் பங்கு இன்று வெளிப்படும். புதிய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். புதுமையான சிந்தனைகள் தோன்றும். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்கள் யோசனைகள் மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.  

மீனம் (Pisces): கற்பனைத் திறன் அதிகரிக்கும். கலைத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பான நாள். சில நேரங்களில் தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். உங்கள் உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். தேவையற்ற கனவுகளைத் தவிர்த்து யதார்த்தமாக இருப்பது நல்லது.  

Rasipalan Today Rasipalan Wednesday Rasipalan September 10 horoscope Tamil Astrology Today

