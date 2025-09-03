English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

முகத்தில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஜாக்கிரதை: கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் இருக்கலாம்

உடலில் அதிகப்படியான கொழுப்பு கல்லீரல் இருந்தால் முகத்தில் கட்டாயம் சில அறிகுறிகள் தெரியும். இந்த அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் இந்த பிரச்சனையை ஆரம்ப காலத்திலேயே குணப்படுத்த முடியும்.

Signs of Liver Damage: இன்றைய காலகட்டத்தில், ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை மற்றும் மோசமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்களால், பெரும்பாலான மக்கள் கொழுப்பு கல்லீரல் நோயால் அவதிப்படுகிறார்கள். கொழுப்பு கல்லீரலுக்கு சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால், நமட்டுக் முழு கல்லீரலும் சேதமடையக்கூடும்
உங்களுக்கு கொழுப்பு கல்லீரல் இருக்கும்போது, ​​உங்கள் உடலில் பிலிரூபின் அளவு அதிகமாகிறது. இதன் காரணமாக உங்கள் சருமமும் கண்களும் மஞ்சள் நிறத்தில் தோன்றும். உங்கள் முகம் மஞ்சள் நிறமாக மாறி, கண்களின் வெள்ளைப் பகுதி மஞ்சள் நிறமாக மாறினால், அதைப் புறக்கணிக்காதீர்கள், இவை கொழுப்பு கல்லீரலின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

கல்லீரல் சரியாக செயல்படாத நிலையில், ​​உடலில் நச்சுகள் சேரத் தொடங்குகின்றன. இதன் காரணமாக தோலில் பருக்கள் ஏற்படுகின்றன. பருக்கள், முகப்பரு மற்றும் முகத்தில் எரிச்சல் ஆகியவை கல்லீரல் செயலிழப்பின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

கொழுப்பு கல்லீரல் இருக்கும்போது, ​​உங்கள் உடலில் நீர் சமநிலையின்மை ஏற்படும், உங்கள் முகம் வறண்டு, உயிரற்றதாகத் தோன்றத் தொடங்கும். உங்கள் சருமம் திடீரென வறண்டு போனால், அவை கொழுப்பு கல்லீரலின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

கல்லீரலில் ஏற்படும் எந்தவொரு பிரச்சனையும் முகத்தில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். முகத்தில் திடீரென ஏற்படும் வீக்கத்தை புறக்கணிக்காதீர்கள், உடனே மருத்துவரை அணுகவும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

