டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?

December 2025 Movie Releases Tamil : டிசம்பர் மாதத்தில் சில முக்கிய படங்கள் தியேட்டரில் வெளியாக இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
December 2025 Movie Releases Tamil : வருடத்தின் கடைசி மாதம் வந்து விட்டது. இந்த மாதத்தில், சில முக்கியமான படங்கள் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு ரிலீஸாக தியேட்டரில் வெளியாக இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன படங்கள் என்பதையும், அவற்றை எந்த தேதியில் பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள படம், லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி (LIK). இந்த படத்தில் கிருத்தி ஷெட்டி ஹீரோயினக நடித்திருக்கிறார். சையின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கதையை பின்னணியாக கொண்ட இந்த படம், வரும் டிசம்பர் 18ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.
நளன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்திருக்கும் படம், வா வாத்தியார். இந்த படத்தில் கார்த்தி காவல் அதிகாரியாக நடித்திருக்கிறார். இதிலும் கிருத்தி ஷெட்டிதான் ஹீரோயின். இப்படம், வரும் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் தெலுங்கு படம், அகாண்டா 2. இந்த படத்தின் ட்ரெயிலர் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களை கவர்ந்தது. இந்த படம், டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
விலம் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம், மஹாசேனா. யானையை மையமாக வைத்து உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தை தினேஷ் கலைசெல்வன் இயக்கியிருக்கிறார். இப்படம், வரும் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
அருண் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம், ‘ரெட்ட தல’. இந்த படத்தை கிரிஷ் திருக்குமரன் இயக்கியிருக்கிறார். இப்படம், கிருஸ்துமஸ் ரிலீஸாக டிசம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
ஏ.ஆர்.ஜீவா இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம், லாக் டவுன். இந்த படத்தில் அனுபமா ஹீரோயினாக நடித்துள்ளார். இது த்ரில்லர் படமாகும். இந்த படம், வரும் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
அவினாஷ் பிரகாஷ் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம், நாங்கள். இந்த படத்தில் அப்துள் ரஃபீ, மிதுன் வாசுதேவன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இப்படம், டிசம்பர் 12ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
மொட்ட ராஜேந்தர் உள்ளிடோர் நடித்திருக்கும் படம், கொஞ்ச நாள் பொறு தலைவா. இது ஒரு ஹாரர் காமெடி படமாகும். இந்த படம், வரும் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
கீதா கைலாசம், சரண் சக்தி உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கும் படம், அங்கம்மாள். இந்த படத்தை விபின் ராதாகிருஷ்ணன் இயக்கியுள்ளார். இதனை, டிசம்பர் 5 முதல் தியேட்டர்களில் பார்க்கலாம்.
டிசம்பர் மாதம், இரண்டு முக்கியமான மலையாள படங்களும் வெளியாகின்றன. அதில் ஒன்று, மம்மூட்டி நடித்துள்ள களம்காவல். இப்படம், வரும் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது. அதே போல, மோகன்லால் நடித்துள்ள விருஷ்பா படமும் வரும் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.