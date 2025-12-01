டிசம்பர் மாதம் திருப்புமுனை! 5 ராசிகளை கோடீஸ்வரர்களாக்கும் சதுர்கிரஹி யோகம் – பண வரவு நிச்சயம்

December horoscope 2025 : டிசம்பர் மாதத்தில் நிகழும் கிரக மாற்றங்கள் ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளைத் தரக்கூடும். சூரியன், செவ்வாய், புதன், குரு மற்றும் சுக்கிரன் ஆகியோரின் பெயர்ச்சி பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். உங்கள் ஜாதகப்படி டிசம்பர் 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்.
ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கலாம். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி குரு மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இதைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி புதன் விருச்சிக ராசிக்கும், டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கும், டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி சூரியன் தனுசு ராசிக்கும், டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி சுக்கிரன் தனுசு ராசிக்கும், டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி புதன் தனுசு ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைவார். இது தனுசு ராசியில் சதுர்கிரஹி யோகத்தையும் உருவாக்கும். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகள் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு உங்களுக்கு சிறிது நிம்மதி கிடைக்கும். வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கலாம்.
சிம்மம்: டிசம்பர் மாதம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். வருமானம் அதிகரிக்கலாம். ஐடி துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். சம்பள உயர்வுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
கன்னி: டிசம்பர் மாதத்தில் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சொத்துக்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும், மன அழுத்தம் நீங்கும். உங்கள் முயற்சிகள் உங்களை உயர்ந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும். மத நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும், மக்கள் உங்களைப் புகழ்வார்கள்.
துலாம்: இந்த மாதம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். தொழிலதிபர்கள் ஒரு பெரிய ஒப்பந்தத்தை பெறலாம். காதல் வாழ்க்கையும் சிறப்பாக இருக்கும்.
தனுசு: டிசம்பர் மாதம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் தோஷத்திலிருந்து நிவாரணம் தரும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். தேங்கிக் கிடந்த பணம் மீட்கப்படலாம். முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். வணிகம் செழிக்கும். நோயிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவீர்கள்.
