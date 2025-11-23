டிசம்பர் மாதம் தமிழ் சினிமா வெளியீடுகள் 2025

பெரிய நடிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு மிகுந்த படங்கள் இந்த டிசம்பரில் திரையரங்குகளை அதிரவைக்கத் தயாராக உள்ளன.
சிறை அறிமுக இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு ‘சிறை’ என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் டிசம்பர் 25 முதல் உலகெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
லாக்டவுன் அனுபமா பரமேஸ்வரன் கதாநாயகியாக நடிக்கும் 'லாக்டவுன்' திரைப்படம் வருகிற டிசம்பர் 5-ந் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மகாசேனா தினேஷ் கலைச்செல்வன் இயக்கத்தில் நடிகர் விமல் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ‘மகாசேனா'. இந்தப் படம் தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் வருகிற டிச. 12-ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
ரெட்ட தல ரெட்ட தல திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வம் மாயா இந்த திரைப்படம் 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 25-ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை தினத்தில் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
வா வாத்தியார் கார்த்தி நடிப்பில் அடுத்ததாக வா வாத்தியார் என்ற திரைப்படம் தான் திரையில் வெளியாகவுள்ளது. நலன் குமாரசாமி இயக்கிய இப்படம் டிசம்பர் 12 ஆம் தேதிக்கு வெளியிடலாம் என படக்குழு முடிவெடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் வந்தது.
LIK: லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பிரதீப் ரங்கநாதன், எஸ். ஜே. சூர்யா, க்ரித்தி ஷெட்டி நடித்துள்ள Lik படம் டிசம்பர் மாதம் 18-ந்தேதி வெளியிட படக்குழு முடிவு செய்துள்ளது.