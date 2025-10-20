English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஐபிஎல் 2026: டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி கழட்டிவிடும் முக்கிய 5 வீரர்கள்.. இவருமா?

ஐபிஎல் 2026 தொடரை முன்னிட்டு மினி ஏலம் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி கழட்டிவிட இருக்கும் முக்கிய 5 வீரர்கள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
ஜேக் ஃப்ரேசர்-மெக்கர்க்: ஐபிஎல் 2025 ஏலத்திற்கு முன்பு ஜேக் ஃப்ரேசர்-மெக்கர்க்கை டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி விடுவித்தது. ஆனால் மெகா ஏலத்தின் போது ரைட்-டு-மேட்ச் ஆப்ஷன் மூலம் ரூ.9 கோடிக்கு அவர் அணிக்குத் திரும்ப அழைத்து வரப்பட்டார்.  டிசி அணி ஃப்ரேசர்-மெக்கர்க்கிடம் இருந்து அதிக எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டிருந்தது, ஆனால் அவர் அதைச் செய்யத் தவறிவிட்டார். இதன் காரணமாக அவர் அந்த அணியில் விடுவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

முகேஷ் குமார்: ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தில், இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகேஷ் குமாரை டெல்லி கேபிடல்ஸ் (டிசி) அணி ரைட் டு மேட்ச் (ஆர்டிஎம்) கார்டைப் பயன்படுத்தி ரூ. 8 கோடிக்கு தக்கவைத்துக் கொண்டது. இருப்பினும், கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் முகேஷால் அணியின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட முடியவில்லை. இதனால் அவர் அந்த அணியில் இம்முறை விடுவிக்கப்படலாம். 

ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ்: ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தின் போது டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் ஃபஃப் டு பிளெசிஸ் ரூ.2 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். இருப்பினும், ஐபிஎல் 2025 சீசனில் டு பிளெசிஸ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. அவர் 9 போட்டிகளில் 202 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தார். அதேசமயம் அவரை வயதை மனதில் வைத்தும் அவரை டெல்லி அணி விடுவிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. 

மோஹித் சர்மா: மோஹித் சர்மாவை ஐபிஎல் 2025 ஏலத்தில் ரூ.2.2 கோடிக்கு டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்தது. இருப்பினும், அவர் ஐபிஎல் 2025 சீசனில் ஏமாற்றமளித்தார். எட்டு போட்டிகளில் 10.28 என்ற எகானமி ரேட்டுடன் இரண்டு விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தினார். இதனால் அவர் அந்த அணியில் இருந்து கழட்டிவிடப்படலாம்.

துஷ்மந்த சமீர: ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தின் போது இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் துஷ்மந்த சமீரவை டெல்லி கேபிடல்ஸ் (டிசி) ரூ.75.0 லட்சத்திற்கு ஏலம் எடுத்தது. 6 போட்டிகளில் விளையாடிய இவர் 11.40 என்ற உயர் எகானமியில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தினார். இதன் காரணமாக அவர் அந்த அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படலாம். 

ஐபிஎல் மினி ஏலம் டிசம்பர் 13,15ல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல்வேறு அணிகளில் இருந்து பல முக்கிய வீரர்கள் கழட்டிவடப்பட இருப்பதால், மினி ஏலம் மிகவும் விறுவிறுப்பாக செல்லும். 

IPL 2026 IPL Mini Auction Delhi Capitals Faf du Plessis Mukesh Kumar

