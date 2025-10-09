கழட்டிவிடப்படும் நடராஜன்... இந்த 3 பௌலர்களை குறிவைக்கும் டெல்லி!

IPL 2026 Mini Auction: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் வரும் ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு நடராஜனை விடுவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதன்பின், இந்த 3 வீரர்களில் ஒருவரை டெல்லி அணி நிச்சயம் எடுக்கலாம். அவர்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
Delhi Capitals: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி இதுவரை ஒருமுறை கூட கோப்பையை வெல்லவில்லை. பஞ்சாப் அணியும், டெல்லி அணியும் அந்த கோப்பை தாகத்தை தீர்க்காமல் இருக்கும் அணிகள் எனலாம். லக்னோ இதுவரை 4 சீசன்களில் மட்டுமே விளையாடியிருப்பதால் அது விதிவிலக்கு எனலாம். அப்படியிருக்க, டெல்லி அணி இந்த முறை கோப்பையை வெல்ல பேட்டிங்கையும், பந்துவீச்சையும் பலப்படுத்த நினைக்கும். அதற்காக, தனக்கு தேவையில்லாத, அதிக தொகை கொண்ட வீரர்களை மினி ஏலத்தில் விடுவிக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் (IPL 2026 Mini Auction) வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் நடைபெறும் என கூறப்படுகிறது. வரும் நவம்பர் முதல் வாரத்திலேயே ஒவ்வொரு அணிகள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் விவரம் உறுதி செய்யப்பட்டுவிடும்.
இதில் அணிகள் தங்கள் அணியில் இருந்து பல வீரர்களை விடுவித்து, மினி ஏலத்தில் புதிய வீரர்களை எடுக்க முயற்சிக்கும். ஏற்கெனவே ஏலத்திற்கு பதிவு செய்வதவர்களுடன், அணிகளால் விடுவிக்கப்பட்டவர்களும் ஏலத்தில் சேர்வார்கள். தேவைப்படும் அணி, தேவைப்படும் வீரரை ஏலத்தில் எடுக்கும்.
அந்த வகையில், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி (Delhi Capitals) ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் நடராஜனை விடுவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஹேமங் பதானியும் தமிழர் என்றாலும் கூட, நடராஜனின் விலையை மனதில் வைத்து அவர்கள் ஏலத்திற்கு விடுவிக்கவே நினைப்பார்கள்.
இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான நடராஜனை (Natarajan) கடந்த மெகா ஏலத்தில் டெல்லி அணி ரூ.10.75 கோடிக்கு எடுத்தது. ஆனால், வெளிநாட்டு இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான ஸ்டார்கையும் ரூ.11.75 கோடிக்கு எடுத்தது. இரண்டு இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் இருப்பதால், ஒப்பீட்டளவில் அனுபவம் குறைவான நடராஜனுக்கு குறைந்த போட்டிகளில்தான் வாய்ப்பு கிடைத்தது. 2 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி விக்கெட் ஏதும் அவர் கைப்பற்றவில்லை.
இந்நிலையில், டெல்லி அணி மினி ஏலத்தில் நடராஜனை விடுவித்துவிட்டு வேறு பௌலர்களை எடுக்க திட்டமிடும். முடிந்தளவு இந்திய இளம் வீரர்களை குறைந்த தொகையில் எடுக்கவும் நினைக்கும். அப்படியிருக்க, இந்த 3 வீரர்களை டெல்லி அணி ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் குறிவைக்கும் எனலாம்.
கார்த்திக் தியாகி (Kartik Tyagi): நல்ல வேகத்தில் வீசக்கூடிய இளம் வீரரான கார்த்திக் தியாகி உங்களுக்கு நல்ல பேக்அப் வேகப்பந்துவீச்சாளராக இருப்பார். குறைந்த தொகையிலும் கிடைப்பார்.
குர்னூர் பிரர் (Gurnoor Brar): உள்நாட்டு தொடர்களில் இவர் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறரா். வேகம் ஓரளவு இருந்தாலும் இவர் வீசும் லைன் மற்றும் லெந்த் நிச்சயம் குறிப்பிட்டு பேச வேண்டியவை. இரண்டு பக்கமும் ஸ்விங் செய்யக்கூடியவர். இவரும் ஓரளவில் குறைந்த தொகையில் கிடைப்பார். கார்த்திக் தியாகி மற்றும் குர்னூர் பிரர் இருவரும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருக்கிறார்கள். இவர்களில் ஒருவர் நிச்சயம் அந்த அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டால் டெல்லி கொத்தி தூக்க வாய்ப்புள்ளது.
முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் (Mustafishur Rahman): இவரை கடந்தாண்டே டெல்லி அணி மிட்செல் ஸ்டார்க்கிற்கு பதிலாக எடுத்திருந்தது. இவரை டெல்லி அணி ஒரு பேக்அப் வீரராக குறைந்த தொகையில் எடுக்கலாம். இவர் உங்களுக்கு பவர்பிளேவிலும், மிடில் ஓவரிலும், டெத் ஓவரிலும் சிறப்பாக பந்துவீசக்கூடியவர். இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.