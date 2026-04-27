பவர் பிளேவில் 6 விக்கெட் காலி! டெல்லி அணியின் வரலாற்று சரிவு.. ஐபிஎல் வரலாற்றில் டாப் 5 லிஸ்ட்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு போட்டியின் பவர் பிளே (முதல் 6 ஓவர்கள்) முடிவில் அதிக விக்கெட்டுகளை இழந்த அணிகளின் பட்டியல் இங்கே.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டெல்லி அணி பவர் பிளேவிலேயே 6 விக்கெட்களை இழந்து மோசமான சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்த நிலையில், ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர் பிளேவில் அதிக விக்கெட்களை இழந்து தடுமாறி இருக்கும் அணிகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா: இந்த பட்டியலின் முதல் இடத்தில் கொச்சி டஸ்கரஸ் கேரளா அணி உள்ளது. அந்த அணி 2011ல் டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பவர் பிளே முடிவில் 11 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்களை இழந்தது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ்: 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டெல்லி அணி 13 ரன்கள் எடுத்து 6 விக்கெட்களை இழந்து இப்பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. டெல்லி அணி ஏற்கனவே 2017ல் பவர் ப்ளேவில் 5 விக்கெட்களை இழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: 2022 ஐபிஎல்லில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக ஹைதராபாத் 14 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்களை இழந்தது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: 2019 ஆம் ஆண்டில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 38 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்களை இழந்தது.
மும்பை இந்தியன்ஸ்: 2015 ஐபிஎல்லில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மும்பை 17 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்களை இழந்தது.