/சென்னையில் அடுத்த 3 நாட்கள் மழை... 9 மாவட்டங்களுக்கும் அலர்ட் - ஹேமச்சந்தர் கணிப்பு

Tamil Nadu Rain Updates : சென்னையில் நேற்றிரவு முதல் மழை பெய்து வரும் நிலையில், அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு தொடர்ந்து மழை பெய்யும் என தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை உள்பட 10 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு எனவும் அவர் கணித்துள்ளார்.
Delta Weatherman Hemachander : சென்னையில் நேற்றிரவு முதல் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இன்னும் அடுத்த மூன்று நாள்களுக்கு மழை இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் விளக்கும் காரணத்தை இங்கு காணலாம்.
சென்னையில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 4) இரவு முதல் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், அடுத்து மூன்று நாட்களும் சென்னையில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் தெரிவித்துள்ளார். (Image Source : Meta AI)
இதுகுறித்து ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி காலை 6.24 மணிக்கு அவர் போட்ட பதிவில், "சென்னையில் எதிர்பார்த்தபடி, நேற்றிரவு பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. குறிப்பாக பள்ளிக்கரணையில் 133.65 மிமீ., அளவுக்கு மிகக் கனமழை பெய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். (Image Source : Meta AI)
மேலும், அயப்பாக்கத்தில் - 90 மி.மீ., கொரட்டூர் - 69 மி.மீ., மணலி - 67 மி.மீ., எண்ணூர் - 64 மி.மீ., பள்ளிக்கரணையின் மற்றொரு பகுதியில் 63 மி.மீ., மேடவாக்கம் மற்றும் மடிப்பாக்கம் - தலா 62 மி.மீ., என மழை பதிவாகி உள்ளது என்றும் ஹேமச்சந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார். (Image Source : X/@jhrishi2, @praddy06)
ஈரப்பதம் நிலவுவதால் ஏற்படும் காற்று குவிதல் காரணமாக அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு சென்னை உட்பட வட தமிழக மாவட்டங்களில் தினமும் மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் வழக்கமான இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என ஹேமச்சந்தர் கணித்துள்ளார். (Image Source : Meta AI)
அதாவது, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், புதுச்சேரி, கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களில் மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என கணித்துள்ளார். (Image Source : Meta AI)