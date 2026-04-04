RCB-ஐ காலி பண்ண... சின்னசாமியில் பிரெவிஸ்... CSK செய்ய வேண்டிய முக்கிய மேட்டர்!

Chennai Super Kings: ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான நாளைய போட்டியில் டிவால்ட் பிரெவிஸ் விளையாடுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது. இதனால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தனது வெற்றி காம்பினேஷனை அமைக்க, பிளேயிங் லெவனில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் என்னென்ன? என்பதை இங்கு விரிவாக அலசலாம்.
RCB vs CSK Playing 11: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் 5 முறை சாம்பியன் அணியான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அடுத்தடுத்து படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. சரியான காம்பினேஷனை அமைக்காமல் சிஎஸ்கே திணறி வருகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து படுதோல்வியை சந்தித்து வரும் நிலையிலும், பிரெவிஸ் அணிக்குள் வரும் நிலையிலும், ஆர்சிபிக்கு எதிரான நாளைய (ஏப். 5) போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் 2 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. 2 போட்டியிலும் சிஎஸ்கே அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து தோல்வியடைந்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதல் போட்டியில் 47 பந்துகளை மிச்சம்வைத்தும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நேற்றைய போட்டியில் 8 பந்துகள் மிச்சம்வைத்தும் வெற்றிபெற்றன. இதனால் சிஎஸ்கே, 2 தோல்வியால் புள்ளிகள் ஏதுமின்றி நெட் ரன்ரேட் -2.562 உடன் 10வது இடத்தில் உள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, முதல் போட்டியில் மேத்யூ ஷார்ட்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், மேட் ஹென்றி, நூர் அகமது என நான்கு வெளிநாட்டு வீரர்களை விளையாடியது. ஆனால், நேற்றைய பஞ்சாப் கிங்ஸ் போட்டியில் ஷார்ட்ஸ், ஓவர்டன் விளையாடவில்லை. வெறும் 2 வெளிநாட்டு வீரர்கள் மட்டுமே இருந்தனர். பிளேயிங் 11-ல் பிரசாந்த் வீர் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், இம்பாக்ட் வீரராக ராகுல் சஹார் களமிறக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
சிஎஸ்கே அணி பவர்பிளேவில் சற்று சொதப்பியும், மிடில் ஓவர்களில் திணறியும், டெத் ஓவர்களில் போதுமான அதிரடி காட்டாமலும் 209 ரன்களை அடித்தது. சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் போன்ற வீரர்களும் சிறப்பாக விளையாடியிருந்தால் 230 ரன்களை சிஎஸ்கே கடந்திருக்கும், போட்டியை வெல்லும் வாய்ப்பும் அதிகரித்திருக்கும்.
அதேபோல், பந்துவீச்சிலும் பல்வேறு வேரியஷன்கள் கொண்ட பௌலர்கள் யாருமில்லை. கலீல் - மேட் ஹென்றி - கம்போஜ் ஆகியோர் ஒரே மாதிரியான பந்துவீச்சாளர்களாக உள்ளனர். இவர்களிடம் பெரிதாக ஸ்லோயர் பந்துகள், கட்டர்கள் ஏதுமில்லை. நூர் அகமது, ராகுல் சஹார் இருவருமே மணிக்கட்டு ஸ்பின்னர்கள். இதனாலேயே மிடில் ஓவர்களில் ரன்களை கட்டுப்படுத்தும் ஆயுதமும் சிஎஸ்கேவிடம் இல்லாமல் போய்விட்டது.
இதனால் பிரெவிஸ் - தோனி வருவதற்கு முன், சிஎஸ்கே தரமான காம்பினேஷனை கண்டடைந்தால் மட்டுமே, அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை ருசிக்க முடியும். அந்த வகையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக நாளை (ஏப். 5) பெங்களூருவில் நடைபெற இருக்கும் போட்டிக்கு, சிஎஸ்கே அணி பிளேயிங் லெவனில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களை இங்கு காணலாம்.
டாப் ஆர்டர்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஆயுஷ் மாத்ரே - இவர்கள் பிளேயிங் 11-ல் தொடர்வார்கள். ஆனால், ஓபனிங்கில் சஞ்சு - ருதுராஜ் பதில் சஞ்சு - மாத்ரே ஜோடி விளையாடினாலம் சிறப்பாகவே இருக்கும். ருதுராஜ் நம்பர் 3இல் விளையாடலாம்.
மிடில் ஆர்டர்: ஆர்சிபி போட்டியில் பிரெவிஸ் விளையாடுவாரா என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை என்றும் அவர் ஓரளவு உடற்தகுதியை பெற்றுவிட்டார் என கூறப்படுகிறது. ஓரளவு உடற்தகுதியை பெற்றுவிட்டாலே அவரை நிச்சயம் விளையாட வைக்க வேண்டும் என சிஎஸ்கே விரும்பும். அவர் விளையாடும்பட்சத்தில் டிவால்ட் பிரெவிஸ் - ஷிவம் தூபே - சர்பராஸ் கான் ஆகியோரை விளையாடலாம். பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மாவுக்கு இப்போதைய நிலைமையில் வாய்ப்பில்லை.
கீழ் வரிசை பேட்டிங்: மிடில் ஆர்டரில் ஷார்ட்ஸ் இல்லாதபட்சத்தில் அகேல் ஹொசைன் - ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோரை சிஎஸ்கே விளையாட வைக்கலாம். இதனால், உங்களுக்கு இரண்டு பௌலிங் ஆப்ஷன் மற்றும் பேட்டிங் ஆப்ஷன் கிடைக்கும். ஹொசைன் பவர்பிளேவில் பந்துவீசும் திறன் கொண்டவர். ஓவர்டன் மிடில் ஓவர்களில் ஒரு சில ஓவர்களை வீசவும் உதவுவார்.
பந்துவீச்சாளர்கள்: நூர் அகமது - கலீல் அகமது - மேட் ஹென்றி - அன்சுல் காம்போஜ். இப்போதைய நிலைமையில் இந்த காம்பினேஷனை மாற்ற முடியாது. ஸ்பென்சர் ஜான்சன் அணியில் இணையும் வரை இந்த காம்பினேஷனே சிறந்தது. அன்சுல் கம்போஜ், ஹென்றி டெத் ஓவர்களில் கைக்கொடுப்பது ஆறுதல் அளிக்கிறது. இவர்களுடன் நூர் அகமது, ஓவர்டன் இணைந்து மிடில் ஓவர்களை கவனித்துக்கொண்டால் நிச்சயம் சிஎஸ்கேவுக்கு சிறப்பான காம்பினேஷன் அமையும்.
சிஎஸ்கே பேட்டிங் பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஆயுஷ் மாத்ரே, ஷிவம் தூபே, சர்பராஸ் கான், கார்த்திக் சர்மா, அகேல் ஹொசைன், ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, அன்சுல் காம்போஜ், மேட் ஹென்றி. இம்பாக்ட் வீரர்: கலீல் அகமது.