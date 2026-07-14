/‘தர்மன்’ படத்தில் புது ஹீரோயின்! முதன்முறை சூப்பர் ஸ்டாருடன் நடிக்கிறாரே..

தலைவர் 173 திரைப்படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படமாக இருக்கிறது. இந்த படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குகிறார். இப்படத்திற்கு சமீபத்தில்தான் ‘தர்மன்’ என பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
ரஜினிகாந்த், கதாநாயகனாக நடித்து வரும் திரைப்படம் ‘தர்மன்’. இந்த திரைப்படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கி வருகிறார். இது, ரஜினியின் 173வது திரைப்படமாகும்.
தர்மன் திரைப்படம், கமர்ஷியல் எண்டர்டெயினர் மற்றும் ஆக்ஷன் கலந்த கதையாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இது, படையப்பா மற்று ம் வேட்டையாடு விளையாடு உள்ளிட்ட படங்களின் கலவையாக இருக்கும் என அஸ்வத் மாரிமுத்து கூறியிருந்தார்.
தர்மன் திரைப்படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. இதில் அன்பறிவ் சகோதரர்கள் சண்டைப்பயிற்சியாளராக பணியாற்றுகின்றனர்.
தர்மன் படத்தில் ஏற்கனவே சிம்ரன், ராஷி கண்ணா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இதில் தற்போது ருக்மிணி வசந்தும் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதில், ருக்மிணி நடிப்பது குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இது குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.