எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : குண்டர் சட்டம் பாயும் - தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை

Dharmapuri : எல்பிஜி சிலிண்டர் பதுக்கினால் குண்டர் சட்டம் பாயும் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Dharmapuri : எல்பிஜி சிலிண்டர் பதுக்கல் குறித்து தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை தடுக்க அரசு முழு வீச்சில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக மாவட்ட ஆட்சியர்களும் சிலிண்டர் வநியோகம் மற்றும் தட்டுப்பாடு குறித்து முழுமையாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
அந்தவகையில் தருமபுரியில் சிலிண்டர் விநியோகம் மற்றும் எல்பிஜி தட்டுப்பாடு குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார். அதில் சிலிண்டர் பதுக்கலில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளயிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், தருமபுரி மாவட்டத்தில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள் போதுமான அளவு இருப்பு உள்ளதால் பொதுமக்கள் யாரும் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.
அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள், அரசு பள்ளி கல்லூரி மாணவர் மாணவியர் விடுதிகள் மற்றும் காலை சிற்றுண்டிகளுக்கு வழங்கப்படும் வணிகப் பயன்பாட்டு உருளைகள் தட்டுப்பாடின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்.
உணவக நிர்வாகிகள் (Hotel) மற்றும் வணிகர்களுக்கு வழங்கப்படும் வணிக உருளைகள் மட்டும் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனங்கள் 70% ஆக உயர்த்தியுள்ளது. ஆகையால் 03.04.2026 முதல் 70% விநியோகிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது என ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
எரிவாயு உருளைகளை பதுக்கல் செய்வது அல்லது கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வதோ கடும் குற்றமாகும் என கூறியுள்ள தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர், சட்டத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
எரிவாயு உருளைகளை விநியோகம் செய்யும் பணியாளர்கள் மற்றும் முகவர்கள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார்கள் வந்தால் கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கூறியுள்ள அவர், இது தொடர்பான புகார்களுக்கு 04342-233299, 9445000216 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொள்ளவும் கூறியுள்ளார்.
எரிவாயு உருளைகள் பொதுமக்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு கிடைக்கும் வகையில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வருகிறது எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இப்போது எல்பிஜி தட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கிய காரணம் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஈரான் மீது தொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போர் ஆகும். இந்தப் போர் இப்போதைக்கு முடிவதாக தெரியவில்லை. அதனால் உலகம் முழுவதுமே எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இருப்பினும் இதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு பல முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
பொதுமக்கள் பாதிக்காமல் இருக்கும் வகையில், அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. இந்த நெருக்கடியான நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு உணவகங்கள் கூடுதல் கட்டணம் பொதுமக்களிடம் வசூலிக்கக்கூடாது என எச்சரித்துள்ளது. எனவே, இந்த அறிவுறுத்தலையும் பொதுமக்கள் மற்றும் உணவக உரிமையாளர்கள் தெரிந்து கொள்ளவும்.