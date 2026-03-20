Dhurandhar The Revenge First Day Box Collection : பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடித்திருக்கும் படம் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச். இந்த படத்தை ஆதித்யா தார் இயக்கியிருக்கிறார். இதன் முதல் பாகம் நிறைய எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியதை தொடர்ந்து, தற்போது இந்த படமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றிருக்கிறது. இப்படம், மார்ச் 19ஆம் தேதியான நேற்று வெளியானதை அடுத்து இப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் சிங் நடித்திருக்கும் படம், துரந்தர்: தி ரிவெஞ்ச். சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியான துரந்தர் படத்தின் முதல் பாகம் பெரும் வெற்றியை பெற்றதை அடுத்து, இப்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் வெளியாகியிருக்கிறது.
துரந்தர் படடம், மார்ச் 19ஆம் தேதியான நேற்று உலகளவில் வெளியானது. தமிழ், தெலுங்கு போன்ற மொழிகளில் படம் வெளியாகவில்லை. அதற்கு பதிலாக தமிழகத்தில் இந்தியில் மட்டும் சப்டைட்டிலுடன் படம் வெளியானது.
துரந்தர் படத்தை பார்த்த பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் படம் பிடித்திருந்தது. உலகளவில் இப்படம் பெற்றிருக்கும் வசூல் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.
துரந்தர் 2 திரைப்படம், முதல் நாளிலேயே உலகளவில் மொத்தம் ரூ.230 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பானது விரைவில் வெளியாகலாம்.
இப்படம், இந்தியாவில் மட்டும் முதல் நாளில் சுமார் ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ரிலீஸிற்கு முதல் நாள் இரவு போடப்பட்ட பிரீமியர் காட்சிகளில் மட்டுமே, இந்த படம் சுமார் ரூ.45 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
துரந்தர் படத்தின் முதல் பாகம், இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் ரூ.2,000 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருந்தது. இப்படத்தை இப்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
துரந்தர் திரைப்படம், இடதுசாரிகள் கொண்டாடப்படும் கதையம்சத்துடன் இருப்பதாகவும், 4 மணி நேர படமாக இருந்தாலும் ஆக்ஷன் த்ரில்லருடன் இப்படம் செல்வதே தெரியவில்லை என்றும் ரசிகர்கள் விமர்சனத்தை தெரிவித்திருக்கின்றனர்.