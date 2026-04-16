துரந்தர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ்! ப்ளாக்பஸ்டர் திரைப்படத்தை எந்த தளத்தில் எப்போது பார்ப்பது?

Dhurandhar The Revenge OTT Release : இந்தியில் வெளியாகி பெரிய வரவேற்பையும் வசூலையும் பெற்றிருக்கும் திரைப்படம், துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த விவரம் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Dhurandhar The Revenge OTT Release : சமீபத்தில், உலக அளவில் பெரிய வரவேற்பை பெற்ற படமாக இருக்கிறது துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச். கடந்த ஆண்டு வெளியான துரந்தர் படத்தின் இரண்டாம் பாகமான இது, மிகப்பெரிய வசூலை பெற்றிருந்தது. இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த விவரம் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
பாலிவுட்டில் பிரபலமான இயக்குநராக இருப்பவர் ஆதித்யா தர். 2019ல் வெளியான ’உரி’ திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான இவர், ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து துரந்தர் படத்தை இயக்கியிருந்தார்.
துரந்தர் திரைப்படத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இவருக்கு ஜோடியாக சாரா அர்ஜுன் நடித்திருந்தார். சஞ்சய் தத், அக்ஷய் கண்ணா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக வந்தனர். இந்த படம், கடந்த ஆண்டு வெளியானது.
துரந்தர் படத்தை பொறுத்தவரை, பாகிஸ்தானுக்கு உளவாளியாக செல்லும் ஹீரோ, அங்கிருக்கும் அரசியல் நிலையை இந்தியாவிற்கு சாதகமாக மாற்றுவதுதான் கதையே. இந்த படம் வெளியாகி, சுமார் ரூ.1300 கோடி வசூலை ஈட்டியது. இதற்கு கிடைத்த மாபெறும் வரவேற்பு இதன் அடுத்த பாகத்திற்கும் தூண்டுகோளாக இருந்தது.
துரந்தர் : தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படம் இந்த ஆண்டின் மார்ச் 19ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படமும் மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படம், சுமார் ரூ.1,700 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலை பெற்றிருக்கிறது.
துரந்தர் படத்தின் இரண்டு பாகங்களையும் சேர்த்து சுமார் ரூ.3,000 கோடி வரை படம் வசூலித்திருந்தது. இதனால், அதிகம் வசூலித்த இந்திய படம் என்கிற சாதனையும் இப்படம் பெற்றிருக்கிறது.
துரந்தர் 2 படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸை எதிர்ப்பார்த்து ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இப்போது வரை, இந்த படம் தியேட்டர்களில் நன்றாக ஓடி வருவதால் இதன் ஓடிடி ரிலீஸ் அடுத்த மாதமாக இருக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
துரந்தர் : தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால், ரசிகர்கள் ரொம்பவே உற்சாகமடைந்துள்ளனர். வரும் மே14ஆம் தேதி இப்படத்தை ஓடிடியில் பார்க்கலாம் என கூறபடுகிறது.