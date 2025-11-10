துப்பாக்கி பட வில்லனுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகர்தான்!

Abhinay Gave Voice To Thuppaki Villain : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற விஜய் படம், துப்பாக்கி. இந்த படத்தில் வில்லனுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது யார் தெரியுமா?
Abhinay Gave Voice To Thuppaki Villain : ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில், விஜய் நடித்திருந்த படம் துப்பாக்கி. இந்த படத்தில் வில்லனாக வித்யூத் ஜாம்வால் நடித்திருப்பார். இந்த படத்தில் அவருக்கு வாய்ஸ் கொடுத்த நடிகர் யார் தெரியுமா?
தமிழ் சினிமாவில் பல கோடி கலக்ஷன் கொடுத்த படங்களுள் ஒன்று, துப்பாக்கி. இதனை ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கியிருந்தார்-விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருப்பார்.
துப்பாக்கி படம், விஜய்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய கம்-பேக் படமாகவே அமைந்தது. இந்த படத்திற்கு பிறகு அவரது மார்கெட் தொடர்ந்து ஏற்றத்திலேயே இருந்தது.
துப்பாக்கி படத்தில் பல ஐகானிக் ஆன விஷயங்கள் இடம் பெற்றிருக்கும். அதில் ஒன்று, விஜய்யின் "I am waiting" என்கிற டைலாக். இப்படத்தில் இன்னொரு தூண், படத்தின் வில்லன். இதில் வித்யூத் ஜாம்வால் நடித்திருப்பார். தமிழ் தெரியாத இவருக்கு குரல் கொடுத்தது, இவருக்கு தமிழ் டப்பிங் பேசிய வாய்ஸ் நடிகர்தான்.
அஞ்சான் திரைப்படத்திலும் வித்யூத் ஜாம்வால் நடித்திருப்பார். இந்த படத்திலும் அவருக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது அதே நடிகர்தான். அவர் யார் தெரியுமா?
துள்ளுவதோ இளமை படம் மூலம் அறிமுகமாகி பிரபலமான அபிநய்தான் துப்பாக்கி மற்றும் அஞ்சான் படங்களில் வித்யூத் ஜாம்வாலுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்திருப்பார்.
அபிநய், கடந்த சில ஆண்டுகளாக கல்லீரல் தொற்று குறைப்பாட்டால் அவதிப்பட்டு வந்தார். உடல் எடை குறைந்து, உடல் மெலிந்து காணப்படும் இவரை பார்த்த ரசிகர்கள், அதிர்ச்சியடைந்தனர்,
நவம்பர் 10ஆம் தேதியான இன்று, அபிநய் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். இதையடுத்து திரையுலக பிரபலங்கள் பலர் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.