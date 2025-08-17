ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?

Rajinikanth First Movie Using Wig : பிரபல நடிகர் ரஜினிகாந்த், இந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக விளங்குபவர். இவர், எந்த படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார் தெரியுமா?
Rajinikanth First Movie Using Wig : இந்திய திரயுலகில், முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக விளங்குபவர் ரஜினிகாந்த். இவருக்கு இந்தியாவை தாண்டி உலகளவில் பல கோடி ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். ரஜினிகாந்த், இளமைகாலத்தில் தனது நிஜமான ஹேர் ஸ்டைலுடன் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். ஆனால், முதுமை எட்டிப்பார்க்கும் போது, அவருக்கு முடிக்கொட்டியது. அதிலிருந்து அவர் விக் வைத்துதான் நடித்து வருகிறார். அவர், எந்த படத்திலிருந்து தலைக்கு விக் வைக்க ஆரம்பித்தார் தெரியுமா? இதோ இங்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இந்திய திரையுலகில் தனக்கென்று தனி அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி, மாபெரும் நடிகராக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் ரஜினிகாந்த். இவர் இதுவரை, 172 படங்கள் வரை நடித்திருக்கிறார். அதனால் மட்டும் இவர் சூப்பர் ஸ்டார் இல்லை, தனது இயல்பான சுபாவத்தாலும்தான்.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான கூலி திரைப்படமும் வெளியான 3 நாட்களில் அதிக வசூலை பெற்று வருகிறது. இந்த படம், ரஜினி ரசிகர்களுக்கு பெரிய ட்ரீட் ஆக பார்க்கப்படுகிறது.
ரஜினிகாந்த் திரையுலகிற்குள் வரும் போது, தமிழில் திராவிட நிறம் கொண்ட நடிகர்கள் யாருமே டாப் ஸ்டாராக இல்லை. இவர்தான், அதை உடைத்து தனக்கு பின்னால் வருபவர்களுக்கு “நடிக்க நிறம் ஒரு தடையல்ல” எனும் நிலையை ஏற்படுத்தினார்.
அபூர்வ ராகங்கள் படத்தில் அறிமுகமான நடிகர் ரஜினிகாந்த், தனது இளமைகாலத்தில் பல படங்களில் முடியை வைத்து ஸ்டைல் காட்டி நடித்திருக்கிறார். ஆனால், 50 வயதை எட்டும் போது அவருக்கு முடிக்கொட்ட ஆரம்பித்து விட்டது. இதனால் அவர் தலைக்கு விக் வைத்து நடித்து வருகிறார்.
ரஜினிகாந்த், 1994ல் வீர படத்தில் நடிக்கும் போது முடி கொட்ட ஆரம்பித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர் இந்த படத்தில் தனது முடி இல்லாத இடங்களிலில் அவ்வப்போது விக் வைத்து நடித்ததாக கூறப்படுகிறது.
ரஜினி, முழுமையாக விக் வைக்க ஆரம்பித்த படம், படையப்பா என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த படம், 1999ல் வெளியானது. இந்த படதையடுத்து அவர் நடித்த அனைத்து படங்களிலும் முழு விக் வைத்து நடித்து வருகிறாராம்.
ரஜினிகாந்தின் விக் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஒவ்வொரு வகையில் இருக்கும். எந்திரன் படத்தில் இருக்கும் விக் சற்று வித்தியாசமானதாகவே இருக்கும். 26 வருடங்களுக்கு மேலாக தனது படங்களில், விக் வைத்து நடித்து வருகிறார் ரஜினி. ஆனால், படங்களை தவிர தான் கலந்து கொள்ளும் எந்த நிகழ்ச்சிகளிலும் அவர் விக் வைத்து வருவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.