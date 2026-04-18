வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் படத்தில் நடிக்க வேண்டிய ஹீரோ..சிவகார்த்திகேயன் அல்ல! யார் தெரியுமா?

Varuthapadatha Valibar Sangam : மக்களை, சிரிக்க வைத்து மகிழ்வித்த படங்களுள் ஒன்று, வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம். இந்த படத்தில் முதலில் ஹீரோவாக நடிக்க வேண்டியது சிவகார்த்திகேயன் இல்லை, யார் தெரியுமா?
Varuthapadatha Valibar Sangam : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய இடத்தில் இருக்கும் நடிகராக இருக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன். இவருக்கு தமிழில் ஏற்றம் கொடுத்த படம், வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம். இந்த படத்தில் அவர், போஸ் பாண்டியன் கேரக்டரில் நடித்து, அனைவரையும் மகிழ்வித்திருப்பார். இந்த படத்தில் நடிக்க முதலில் ஹீரோவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இவர் இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
2013ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, பெரிய வெற்றி பெற்ற படம், வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம். இந்த படத்தை பொன்ராம் இயக்கியிருந்தார். இதில் சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீதிவ்யா நடித்திருந்தார்.
சிவகார்த்திகேயன், தற்போது தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார். இவர் இப்படி வளர்வதற்கு வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் முதல் காரணமாக இருந்தது.
தொகுப்பாளராக இருந்த சிவகார்த்திகேயன், 3, ஏகன் போன்ற படங்களில் துணை கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்தார். பின்பு, கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா படத்தில் இரண்டாவது ஹீரோவாக நடித்தார். இப்போது தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய ஹீரோவாக இருக்கிறார்.
சிவகார்த்திகேயனின் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், சிறிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு அப்போதே 30-33 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. இதனால் இப்படத்தை பலரும் சூப்பர் ஹிட் என்று அப்போது பாராட்டினர்.
சிவகார்த்திகேயனுக்கு, பெரிய ஏற்றம் கொடுத்த இந்த படம் இன்னொரு ஹீரோவின் கைக்கு போயிருக்க வேண்டியது. ஆனால், அந்த ஹீரோ இந்த படத்தை நழுவ விட்டு விட்டதால் பின்பு பெரிதாக பட வாய்ப்புகள் எதுவும் கிடைக்காமல் சிரமப்பட்டார்.
அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை, சக்திதான். பி.வாசுவின் மகனான இவர், பிக்பாஸில் வந்து இன்னும் மக்களிடையே பிரபலமானார். இவர், வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் மற்றும் களவாணி உள்ளிட்ட படங்களின் வாய்ப்பு தனக்கு வந்ததாகவும், அதை தான் மிஸ் செய்தது வருத்தமளிப்பதாகவும் சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் கூறியிருக்கிறார்.
சக்தி, தொட்டால் பூ மந்லரும், சிவலிங்கா, நினைத்தாலே இனிக்கும் உள்ளிட்ட நினைவுக்கூறத்தக்க படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இதைத்தாண்டி அவ்வப்போது நேர்காணல்களில் பேசி வருகிறார்.