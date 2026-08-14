/சப்பை காரணத்துக்காக..ரூ.2000 கோடி பட வாய்ப்பை விட்ட சூர்யா! எந்த படம் தெரியுமா?

தமிழ் திரையுலகில் உச்ச நடிகராக இருக்கும் நடிகர் சூர்யா, தற்போது Back to Back ஹிட் படங்களை கொடுத்து வருகிறார். இவர், ஒரு சமயத்தில் ராஜமௌலியின் 2000 கோடி வசூலித்த படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பை விட்டு விட்டார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
கோலிவுட்டின் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், சூர்யா. இவர், தான் ராஜமௌலியின் படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பை தவற விட்டதாக ஒரு முறை நேர்காணலில் தெரிவித்திருக்கிறார். அது என்ன படம் தெரியுமா?
50 வயதை கடந்தும், இப்போதும் செம அழகான ஹீரோவாக நிலைத்து நிற்பவர், சூர்யா. இவர், சமீபத்தில் கருப்பு எனும் ப்ளாக் பஸ்டர் திரைப்படத்தில் நடித்தார். இதையடுத்து தற்போது விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் எனும் திரைப்படத்தில் நடித்து இருக்கிறார்.
சூர்யா, தற்போது வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் அவருடன் மமிதா பைஜு, ராதிகா உள்ளிட்டோர் நடித்து இருக்கின்றனர். இந்த படம் வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.
இத்தனை ஆண்டுகளாக திரையுலகில் இருக்கும் சூர்யாவிற்கு, கடந்த சில ஆண்டுகள் தியேட்டரில் ரிலீஸான படங்கள் சரியாக ஓடவில்லை. அதற்கு சாப விமோட்சனமாக கருப்பு படம் அமைந்தது. தற்போது விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படமும் அதில் சேர்ந்துள்ளது.
சூர்யா ஒரு மேடையில், தான் ராஜமௌலியின் மிகப்பெரிய படம் ஒன்றை மிஸ் செய்து விட்டதாக கூறியிருந்தார். அந்த படத்தை மட்டும் இவர் தேர்ந்தெடுத்திருந்தால், இந்த நேரத்திற்கு அவர் பான் இந்திய நடிகராக மாறியிருப்பார். அது என்ன படம் தெரியுமா?
அந்த படம், பாகுபலி என பலரும் யூகிக்கின்றனர். அந்த படத்தில், ராணா டகுபதி நடித்திருந்த கதாப்பாத்திரத்தில் சூர்யாவை நடிக்க ராஜமௌலி கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் அவர் நடிக்க மறுத்ததற்கு காரணம், வேறு படத்தில் கமிட் ஆனதால் என கூறப்படுகிறது.