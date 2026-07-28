/திரையில் ஹீரோக்களுக்கு அம்மா..நிஜத்தில் வெயிட் லிஃப்டிங் நாயகி! நடிகை பிரகதி பற்றி தெரியுமா?

Pragathi Mahavadi : தெலுங்கு, தமிழ் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழி படங்களில், அடிக்கடி பார்க்கும் அம்மாவின் முகமாக இருக்கிறார், பிரகதி. இவர், ஒரு வெயிட் லிஃப்டிங் நாயகி என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இதோ அது குறித்த முழு விவரத்தை தெரிந்து கொள்வோம்.
Pragathi Mahavadi : தமிழ் சினிமாவில், பிரகதியின் முகத்தை பல முறை நாம் பார்த்திருப்போம். டாப் ஹீரோக்களின் படன்களில் அவர்களுக்கு தாயாகவோ, அண்ணியாகவோ நடித்திருப்பார். இவரை பார்க்கும் போதே அந்த தாய்மை குணம் இருப்பவர் போல தோன்றும். ஆனால், நிஜ வாழ்க்கையில் இவர் உடல் அளவில் எவ்வளவு வலுவான ஆள் தெரியுமா? வாங்க பிரகதியின் வெயிட் லிஃப்டிங் கதையை கொஞ்சம் கேட்போம்.
தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய துணை நடிகையாக இருப்பவர், பிரகதி. தனக்கென நல்ல பெயரை பெற்றிருக்கும் அவர் பல முன்னணி கதாநாயகர்களின் திரைப்படங்களில் தாயாராக நடித்திருக்கிறார்.
ஒரு பக்கம் திரையுலகில் நடித்துக்கொண்டிருந்தாலும், மறு பக்கம் தன் கணவுகளை நனவாக்குவதற்கு தயங்குவதில்லை பிரகதி. திரையுலகில், குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களை கவரும் இவர், நிஜத்தில் ஒரு பளுதூக்கும் வீராங்கனையாக இருக்கிறார்.
பிரகதி, பவர்லிஃப்டிங் நாயகியாக இருக்கிறார். இவர், ஏற்கனவே மாநில, தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் நடைபெற்றிருக்கும் பளுதூக்குதல் போட்டிகளில் பங்கேற்று அதற்கான விருதுகள் மற்றும் பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளார்.
பிரகதி, சமீபத்தில் தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் பங்கேற்றிருக்கிறார். அதில் தன் அபார திறமையை வெளிப்படுத்தி, கொடுக்கப்பட்ட எடையை தூக்கியிருக்கிறார் பிரகதி. இது குறித்த போட்டோக்களையும் வீடியோக்களையும் அவர் தன் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார்.
50 வயதாகும் பிரகதிக்கு, திருமணம் ஆகி, இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்த பிறகு விவாகரத்து பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பமில்லாத பிரகதி, முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய நடிப்பிலும், வெயிட் லிஃப்டிங்கிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.