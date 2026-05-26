/காவ்யா மாறன் - அனிருத் இடையே வயது வித்தியாசம் எவ்வளவு தெரியுமா?

காவ்யா மாறன் மற்றும் அனிருத் வயது வித்தியாசம். திருமணம் தொடர்பான செய்திகள் வளம் வரும் நிலையில், இந்த தகவல் குறித்து பலரும் தேடி வருகின்றனர்.
காவ்யா மாறன் மற்றும் அனிருத் ரவிசந்தர் குறித்து சமீபத்தில் பரவி வரும் திருமண வதந்திகளால், அவர்களின் வயது வித்தியாசமும் மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. இதை சுற்றி சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு ஊகங்கள் கிளம்பியுள்ளன. ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த உறுதிப்படுத்தலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
காவ்யா மாறனுக்கு தற்போது 33 வயது என்றும், அனிருத் ரவிசந்தருக்கு தற்போது 35 வயது என்றும் கூறப்படுகிறது. அதன்படி, அனிருத் காவ்யாவை விட சுமார் 2 ஆண்டுகள் மூத்தவர்.
2025-ல் தொடங்கிய இந்த திருமண கிசுகிசுகள், 2026-ம் தொடர்ந்ததால், இருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இணையத்தில் அடிக்கடி விவாதமாகி வருகிறது. இருவரும் டேட்டிங் செய்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அனிருத் இதற்கு முன்பும் நடிகைகள் மற்றும் பாடகிகளுடன் இணைத்து பேசப்பட்டவர் என்பதால், அவர்களது தரப்பில் இதற்கு எந்த மறுப்பும் இல்லை. அதேபோல், காவ்யா மாறனும் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி எங்கும் பேசியது இல்லை.
இருவரும் லாஸ் வேகாஸ், நியூயார்க் போன்ற இடங்களில் ஒன்றாக காணப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இவை அனைத்தும் ஊகங்களாகவே உள்ளன. அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தரப்பும் உறவு அல்லது திருமணம் குறித்து பேசவில்லை.
தற்போது இருவருக்கும் விரைவில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது என்றும், ரஜினிகாந்த் தான் இந்த திருமணத்தை முன்னின்று நடத்தி வைக்க உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது.