செதேஷ்வர் புஜாராவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? ஓய்வுக்கு பின் என்ன செய்வார்?

Cheteshwar Pujara: இந்திய டெஸ்ட் அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக திகழ்ந்த செதேஷ்வர் புஜாரா ஓய்வை அறிவித்திருக்கும் இந்த வேளையில் அவரது நிகர சொத்து மதிப்பு குறித்து இங்கு காணலாம்.
Cheteshwar Pujara Networth: செதேஷ்வர் புஜாரா இதுவரை 30 ஐபிஎல் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி உள்ளார், 5 ஓடிஐ போட்டிகளை மட்டுமே விளையாடியிருக்கிறார். ஆனால் அதேநேரத்தில் 103 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், 278 முதல் தர போட்டிகளிலும் விளையாடியிருக்கிறார்.
இந்திய கிரிக்கெட்டின் அனைத்து வகை போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக செதேஷ்வர் புஜாரா (Cheteshwar Pujara) இன்று அறிவித்தார். செதேஷ்வர் புஜாரா டெஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வீரர் ஆவார். இதனாலேயே அவர் பெரியளவில் வெள்ளைப் பந்து கிரிக்கெட் போட்டிகளை விளையாடியதில்லை.
103 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள புஜாரா, வெறும் 5 ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியிருக்கிறார். டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடியதே இல்லை. டெஸ்ட் போட்டிகளில் இவர் 176 இன்னிங்ஸில் 7,165 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் 35 அரைசதமும், 19 சதமும் அடக்கம். டெஸ்ட் போட்டிகளில் அவர் 16 ஆயிரத்து 217 பந்துகளை சந்தித்துள்ளார்.
உள்நாட்டு போட்டிகளில் இவர் சௌராஷ்டிரா அணிக்காக விளையாடினார். கவுண்டி கிரிக்கெட்டில் Sussex அணிக்காக அவர் விளையாடினார். முதல் தர கிரிக்கெட்டிலும் அவர் கில்லி எனலாம். 278 முதல் தர போட்டிகளில் 457 இன்னிங்ஸ்களில் பேட்டிங் செய்து 21,301 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் 81 அரைசதமும், 66 சதமும் அடக்கம். முதல் தர கிரிக்கெட்டில் மட்டும் 41 ஆயிரத்து 715 பந்துகளை சந்திருக்கிறார்.
இவர் டெஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்பதால் ஐபிஎல் தொடரிலும் பெரியளவில் விளையாடியதில்லை. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், ஆர்சிபி, பஞ்சாப் அணிகளில் விளையாடிய இவர் சிஎஸ்கே அணியிலும் இடம்பெற்றிருந்தார். ஆனால் இவர் 2014ஆம் ஆண்டுக்கு பின் ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. அந்த ஆண்டில்தான் அவர் கடைசியாக ஓடிஐ போட்டிகளிலும் விளையாடினார்.
சிஎஸ்கே 2021ஆம் ஆண்டில் இவரை அடிப்படை தொகையான ரூ.50 லட்சத்தில் ஏலத்தில் எடுத்தது. அந்த ஆண்டில் எந்த போட்டியிலும் புஜாரா விளையாடாவிட்டாலும் சிஎஸ்கே கோப்பையை வென்றது. அவர் ஐபிஎல் தொடரில் 30 போட்டிகளில் விளையாடி 390 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். 2
புஜாரா தொடர்ந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக கவனம் செலுத்த தொடங்கினார். இருப்பினும் 2023ஆம் ஆண்டில் அவரது பார்ம் மிகவும் மோசமடைந்தது. 2023ஆம் ஆண்டு ஓவலில் நடந்த ஐசிசி டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்குபின் அவர் டெஸ்ட் அணிக்கு அழைக்கப்படவே இல்லை. 2023-25 WTC சுழற்சியில் அவர் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை.
இருப்பினும் அவர் தொடர்ந்து உள்நாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடியே வந்தார். இந்திய அணியில் வாய்ப்புக்காக கடுமையாக போராடினார். இருப்பினும் இந்திய அணியில் இனி வாய்ப்பில்லை என தெரிந்ததும் ஓய்வை அறிவித்திருக்கிறார். இந்தாண்டு பிப்ரவரி மாதம் ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் தனது சொந்த ஊரான ராஜ்கோட்டில் குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் புஜாரா கடைசியாக விளையாடியிருந்தார்.
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்காக தன்னை அர்பணித்துக்கொண்டு, ஐபிஎல் வியாபார வலையில் சிக்காத புஜாராவின் நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ. 25 கோடியில் இருந்து ரூ.30 கோடி வரை இருக்கும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. Audi Sedan வகை கார் மற்றும் Mercedes SUV வகை காரையும் அவர் வைத்திருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது.
இந்திய அணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்ட நிலையில் அடுத்து வர்ணனையின் மூலம் இவருக்கு வருமானம் கிடைக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அவர் வர்ணனையில் கவனம் செலுத்த தொடங்கிவிட்டார். வருங்காலத்தில் இவர் பயிற்சியாளர் பணிக்குச் செல்லவும் வாய்ப்புள்ளது.