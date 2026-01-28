பெயரை மாற்றும் முடிவில் நடிகை சமந்தா! புதிய பெயர் என்ன தெரியுமா?

Samantha Ruth Prabhu : நடிகை சமந்தா தனது பெயரை மாற்றப் போவதாக கூறப்படுகிறது. சமந்தா தனது அடுத்த படத்தின் டைட்டில் கார்டில் தனது புதிய பெயரை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்த ஒரு சுவாரஸ்ய செய்தியை இங்கே காணலாம்.
நடிகை சமந்தா தெலுங்கு இளம் நடிகர் நாக சைதன்யாவை மணந்தார். பல்வேறு காரணங்களால் அவரிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்றார்.
நாக சைதன்யாவை திருமணம் செய்த போது நடிகை சமந்தா அந்த நேரத்தில் தனது பெயரை சமந்தா அக்கினேனி என மாற்றிக்கொண்டார்.
சமந்தா சமீபத்தில் இயக்குனர் ராஜ் நிதிமோரை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார். இப்போது அவர் தனது கணவரின் பெயரை அடிப்படையாகக் கொண்டு தனது பெயரை மாற்றப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அதன்படி, நடிகை சமந்தா தனது பெயரை சமந்தா நிடிமோரு என்று மாற்றப் போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சமூக ஊடகங்களில் சமந்தா தனது பெயரை மாற்றவில்லை என்றாலும், இந்த புதிய பெயர் அவரது அடுத்த படமான 'மா இண்டி பங்காரம்' படத்தின் டைட்டில் கார்டில் அறிவிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த படத்தை நந்தினி ரெட்டி இயக்க, ராஜ் நிடிமோரு கதை எழுதி உள்ளார். சமந்தா திருமணத்துக்குப் பிறகு நடித்து வெளிவரும் முதல் படம் இதுவாகும் என்பதால், இப்படத்தில் இருந்து அவரின் பெயர் மாற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.