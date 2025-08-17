உங்களுக்குத் தெரியுமா? சொந்த வீடியோ கேம் கொண்ட முதல் இந்திய நடிகை சமீரா ரெட்டி தான்!

Sameera Reddy Own Video Game: சமீரா ரெட்டி – ஒருகாலத்தில் தன்னை “Ugly Duckling” என அழைத்த நடிகை. இன்று இந்தியாவின் முதல் வீடியோ கேம் ஹீரோயினாகவும், Body Positivity-க்கு ஆதரவாளராகவும் திகழ்கிறார். அவரது வாழ்க்கை பயணம் பல பெண்களுக்கு ஊக்கமாக உள்ளது.
Sameera Reddy Own Video Game: கார்ப்பரேட் வேலை செய்த சமீரா, இசை வீடியோவிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்தார். பல மொழிகளில் நடித்த அவர், மீடியா கவனத்தைத் தவிர்த்து தனித்த பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தார். இப்போது பெண்கள் தங்கள் இயல்பான அழகை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகிறார்.
“Ugly Duckling”-இருந்து Glam Diva: சமீரா ரெட்டி தனது சிறு வயதில் குண்டாகவும், கண் கண்ணாடியுடன் இருக்கும் வெட்கம் பிடித்த பெண்ணாகவும் இருந்தார். தன்னை “Ugly Duckling” என்று சொன்னார். ஆனால் இளமையில் நம்பிக்கையுடன் தன்னை மாற்றிக்கொண்டார். இதன் மூலம் யாரும் நேரத்தோடு தங்கள் ஆளுமையை வளர்த்துக்கொள்ள முடியும் என்பதை நிரூபித்தார்.
Corporate-இலிஇருந்து நடிகை வரை: திரையுலகிற்கு வருவதற்கு முன், சமீரா ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் Marketing executive-ஆக வேலை செய்தார். ஆனால் பாடகர் பங்கஜ் உதாஸ் இசை வீடியோ Aur Aahistaல் நடித்ததும், அவருக்கு சினிமா வாயில்கள் கிடைத்தன. கார்ப்பரேட் வாழ்க்கையிலிருந்து நடிகை வாழ்க்கைக்கு மாறினார்.
இந்தியாவின் முதல் வீடியோ கேம் ஹீரோயின்: 2006ல், Sameera: The Street Fighter என்ற மொபைல் வீடியோ கேமில் போர்வீர ராணியாக நடித்தார். இது அவரை இந்தியாவில் முதல் நடிகையாக வீடியோ கேம் கதாபாத்திரமாக்கியது. அப்போது சினிமா மற்றும் கேமிங் இணைப்பே அரிதாக இருந்த நிலையில், அதில் முன்னோடியாக இருந்தார் சமீரா.
பன்மொழி திறமை கொண்ட ஸ்டார்: ஹிந்தி மட்டுமல்லாமல் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், பெங்காலி என பல மொழிகளில் நடித்தார். பல மொழிகளில் பேசும் திறனும் இருந்தது. ஆனால் பலரும் போல் பப்லிசிட்டி மற்றும் மீடியா கவனத்தை விரும்பாமல் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை அமைதியாக நடத்தினார்.
உடல் அமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் முன்னோடி: கர்ப்பத்திற்குப் பிறகு எடை அதிகரிப்பு, மன அழுத்தம் போன்ற அனுபவங்களை நேர்மையாக பகிர்ந்தார். ஒருகாலத்தில் 102 கிலோ எடை இருந்தது எனவும் சொன்னார். சமூக வலைதளங்களில் பெண்கள் தங்களை உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஊக்குவித்து, “Body Positivity”க்கு ஆதரவாளராக திகழ்கிறார்.