/ரூ.537 கோடி சொத்து இருந்தும்..வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்த பாடகி ஜானகி!

S Janaki : சில நாட்களுக்கு முன்னர், உலகை விட்டு மறைந்தார், லெஜெண்ட் பாடகி ஜானகி. இவருடைய இழப்பு, இசையுலகிற்கு நேர்ந்த பேரிழப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இதைத்தொடர்ந்து, அவர் ரூ.537 கோடி சொத்துக்கள் இருந்தும், இவர் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தது குறித்த விவரம்தான் இணையம் முழுவதும் பேச்சாக இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பாடகி ஜானகியை நினைத்தாலே, உடனே நினைவிற்கு வருவது, அவருடைய மழலைத்தனமான பேச்சும், இனிமையான குரலும்தான். ‘தென்னிந்தியாவின் நைட்டிங்கேல்’ என்று அழைக்கப்பட்ட ஜானகி, 88 வய தில் உயிரிழந்தார்.
ஜானகி, ஜூலை 11ஆம் தேதி, கர்நாடகாவில் உள்ள மைசூருவில் உயிரிழந்தார். கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இவருடைய பாடல்களை மட்டுமே தாலாட்டாக நினைத்து உறங்கி வந்த அனைவருக்கும் இந்த செய்தி பெரும் துக்கத்தை கொடுத்தது.
முன்னணி பாடகியாக ஜொலித்து வந்த ஜானகி, தனிப்பட்ட காரணங்களால் கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளாக திரையுலகிலிருந்து விலகி இருந்தார். இவர் சமீபத்தில் பெரிதாக பாடல்கள் பாடவில்லை என்றாலும், இவருடைய பழைய ஹிட்ஸை அனைவரும் கேட்டு மகிழ்ந்து வந்தனர்.
ஜானகி, அந்த காலத்திலேயே பிற பாடகர்களை விட அதிக சம்பளம் வாங்கியவராம். இவருடைய சொத்து மதிப்பு, சுமார் ரூ.537 கோடி எனக்கூறப்படுகிறது. இவருடைய சொத்துகள் பல, பெரும்பாலும் சென்னையில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்படி இருந்தும், அவர் கடைசி காலத்தில் வாடகை வீட்டில் இருந்தாராம்.
ஜானகியின் மகன் முரளி கிருஷ்ணா ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். இதனால் வேதனையில் இருந்த ஜானகி, மைசூருவில் உடல் நலம் குன்றி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. உறவினர்களை விட்டு தள்ளியே இருந்த இவர், ஒரு ரசிகரின் வாடகை வீட்டில் தன் இறுதி நாட்களை கழித்ததாகவும் இங்கு தங்கி அவர் பல்வேறு கோவில்களுக்கு சென்று வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இது, ஊடகங்களில் வெளிவரும் செய்திதானே தவிர, உண்மை காரணம் என்ன என்பது குறித்து தகவல் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.