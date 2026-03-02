டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில்... சதம் அடித்த ஒரே இந்திய வீரர் யார் தெரியுமா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ICC T20 World Cup, Team India: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில், இந்திய அணி சார்பில் சதம் அடித்த ஒரே வீரர் யார் என்பதையும், அதிகபட்ச தனிநபர் ரன்களை குவித்த டாப் 5 வீரர்கள் யார் யார் என்பதையும் இங்கு காணலாம்.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இந்தியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன.இறுதிப்போட்டி மார்ச் 8ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இதுவரை 9 தொடர்கள் நடைபெற்றுள்ளன. தற்போது 10வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி இரண்டு முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளது. 

இந்தச் சூழலில், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில், இந்திய அணி சார்பில் சதம் அடித்த ஒரே வீரரும், அதிகபட்ச தனிநபர் ரன்களை குவித்த டாப் 5 வீரர்களை இங்கு காணலாம்.  

சூர்யகுமார் யாதவ்: 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற அமெரிக்க அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் 84* ரன்களை குவித்தார்.  

விராட் கோலி: 2016 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விராட் கோலி 89* ரன்களை குவித்தார்.  

ரோஹித் சர்மா: 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் கிராஸ் இஸ்லெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ரோஹித் சர்மா 92 ரன்களை குவித்தார்.  

சஞ்சு சாம்சன்: 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் 97* ரன்களை குவித்தார்.   

சுரேஷ் ரெய்னா: 2010 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் கிராஸ் இஸ்லெட் மைதானத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் சுரேஷ் ரெய்னா 101 ரன்களை குவித்தார். ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இந்திய வீரர் அடித்தே ஒரே ஒரு சதம் இதுதான். 

