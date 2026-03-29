  • IPL: சேஸிங்கில் மட்டும் விராட் கோலி அடித்த ரன்கள் எவ்வளவு தெரியுமா?

IPL: சேஸிங்கில் மட்டும் விராட் கோலி அடித்த ரன்கள் எவ்வளவு தெரியுமா?

IPL Stats: ஐபிஎல் வரலாற்றில் சேஸ்ஸிங்கில் அதிக ரன்களை குவித்த டாப் 5 பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதல் போட்டியில் ஹைதராபாத் நிர்ணயித்த 202 ரன்கள் என்ற இலக்கை, ஆர்சிபி அணி வெறும் 15.4 பந்துகளில் அடித்து மிரட்டியுள்ளது. 200 ரன்களை குறைந்த பந்துகளில் சேஸ்ஸிங் செய்து ஆர்சிபி சாதனை செய்துள்ளது. 

ஆர்சிபியின் இந்த சாதனை சேஸிங்கிற்கு தேவ்தத் படிக்கல் 61(26), விராட் கோலி 69(38), ரஜத் பட்டிதார் 31(12) ஆகியோரின் பங்களிப்பே முக்கிய காரணம்.

இந்தச் சூழலில், இதுவரையிலான 19 ஆண்டுகால ஐபிஎல் வரலாற்றில் சேஸ்ஸிங்கில் மட்டும் அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 5 பேட்டர்கள் யார் யார் என்ற புள்ளிவிவரத்தை இங்கு காணலாம். 

5. ராபின் உத்தப்பா: 2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2022ஆம் ஆண்டுவரை - மும்பை இந்தியன்ஸ், ஆர்சிபி, புனே வாரியர்ஸ், கேகேஆர், ஆர்ஆர், சிஎஸ்கே உள்ளிட்ட அணிகளில் விளையாடிய இவர் சேஸ்ஸிங் மட்டும் 2832 ரன்களை அடித்துள்ளார். 

4. ஷிகர் தவாண்: 2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2024ஆம் ஆண்டுவரை - டெல்லி, மும்பை,  டெக்கான் சார்ஜர்ஸ், ஹைதராபாத், பஞ்சாப் கிங்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகளில் விளையாடிய இவர் சேஸ்ஸிங் மட்டும் 2843 ரன்களை அடித்துள்ளார்.

3. ரோஹித் சர்மா: 2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2025ஆம் ஆண்டுவரை - டெக்கான் சார்ஜர்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ள இவர் சேஸ்ஸிங்கில் மட்டும் 3238 ரன்களை அடித்துள்ளார்.   

2. டேவிட் வார்னர்: 2009ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2024ஆம் ஆண்டு வரை டெல்லி, ஹைதராபாத் அணிகளுக்காக விளையாடி உள்ள இவர் சேஸ்ஸிங்கில் மட்டும் 3285 ரன்களை அடித்துள்ளா்.   

1. விராட் கோலி: 2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து தற்போதுவரை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு இவர் சேஸ்ஸிங்கில் மட்டும் 4027 ரன்களை அடித்துள்ளார். 

