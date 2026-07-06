/ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆன 2 நாட்களில்..நீக்கப்பட்ட ‘சத்லுஜ்’ திரைப்படம்! என்ன நடந்தது?

Satulj Movie : ஹனி டெஹ்ரான் இயக்கத்தில், தில்ஜித் தோசன்ச் நடித்திருந்த படம், சத்லுஜ். இந்த திரைப்படம், ஜீ 5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியான இரண்டே நாட்களில் நீக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பஞ்சாப் பாடகரான, தில்ஜித் தோசன்ச் நடித்திருந்த திரைப்படம் சத்லுஜ். இந்த படத்திற்கு முதலில் வைக்கப்பட்ட பெயர், பஞ்சாப் ‘95. இந்த படம், ஓடிடியில் வெளியான 2வது நாளே தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியாக வேண்டிய படம்தான், பஞ்சாப் ‘95. இந்த படத்தை ஹனி ட்ரெஹான் இயக்கியிருந்தார். இப்படத்தை சுற்றியிருந்த் சர்ச்சை காரணமாக, இதனை வெளியிடுவதில் பிரச்சனை இருந்து வந்தது. இப்படத்தை தியேட்டரில் வெளியிட வேண்டும் என்றால், 125 இடங்களில் ‘கட்’ செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய திரைப்பட தணிக்கை சான்று வாரியம் முட்டுக்கட்டை போட்டது.
சென்சார் வாரியம், அத்தனை இடங்களில் வெட்டு விழும் என்பதை ஏற்காத படக்குழு, இப்படத்தினை ஓடிடியில் வெளியிடுவது என முடிவு செய்தது. பின்னர், இப்படம், ‘சத்லுஜ்’ என்று பெயர் மாற்றப்பட்டு ஜீ 5 ஓடிடி தளத்தில் சமீபத்தில் வெளியானது.
இப்படம் வெளியான இரண்டே நாட்களில், தாங்கள் இந்த படத்தை ஓடிடி தளத்திலிருந்து நீக்குவதாக ஜீ 5 நிறுவனம் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இப்படம், இந்திய பயணாளர்களுக்கு மட்டும் காண்பிக்கப்படாது என்றும் கூறப்படுகிறது.
மனித உரிமை ஆர்வலரான, ஜஸ்வந்த் சிங் கால்ரா, பஞ்சாப்பில் 1980 முதல் 1990கள் வரை பல ஆயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டி, அதற்குரிய ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்தார். கடைசியில், அவரும் 1995ல் அவரும் கடத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். பல காவல் துறையினர், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். ‘சத்லுஜ்’ அவருடைய கதைதான். இதனால்தான், இப்படத்தை சுற்றி பல சர்ச்சைகள் எழுந்தது. இப்போது இப்படம், ஓடிடியில் தடை செய்யப்பட்டதற்கும் இதுதான் காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.