/திண்டுக்கல் : ஓய்வூதியம் முதல் உதவித்தொகை வரை - முக்கிய அறிவிப்பு

Dindigul : திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் ஓய்வூதியம், உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்களுக்கு, கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாரியத்தின் மூலம் (1) விபத்து உதவித்தொகை, (2) இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை, (3) ஈமச்சடங்கு செலவிற்கான உதவித்தொகை, (4) கல்வி உதவித்தொகை, (5) திருமண உதவித்தொகை, (6) மகப்பேறு உதவித்தொகை, (7) முதியோர் கண் கண்ணாடி செலவுத்தொகை ஈடு செய்தல் மற்றும் (8) முதியோர் ஓய்வூதியம் ஆகிய 8 வகையான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
மேற்படி நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெறுவதற்கு, விண்ணப்பதாரர்கள் சீர்மரபினர் இனத்தைச் சார்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும், 18 வயது முதல் 60 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
மேலும் அமைப்பு சாரா நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் குடும்பத்தைச் சார்ந்தவராக (அமைப்பு சாரா தொழில், நிலமற்ற விவசாய கூலி, உடலுழைப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள்) இருக்க வேண்டும் என்ற தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்தகைய தகுதியுடையவர்கள் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராகப் பதிவு செய்து, இந்த நலத்திட்ட உதவிகளை எளிதாகப் பெறும் வகையில் இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதியான பயனாளிகள் www.dncwb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இதேபோல் கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுற்றுலா தளங்களை கட்டணம் இல்லாமல் இலவசமாக பார்த்து ரசிக்கலாம் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்.